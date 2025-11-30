여야, 내년도 예산안 막바지 합의 불발…내일 추가 협상(종합)

정책펀드·지역사랑상품권 등 이견

'대장동 법사위 국조' 신경전 계속

여야가 30일 내년도 예산안 처리 시한을 이틀 앞두고 쟁점 예산과 대장동 재판 항소 포기 국정조사 문제 등을 논의했지만 합의에 이르지 못했다. 여야는 12월 1일 오전 추가 협상을 통해 합의점을 찾는다는 방침이다.

김병기 더불어민주당 원내대표·문진석 원내운영수석부대표와 송언석 국민의힘 원내대표·유상범 원내운영수석부대표 등은 이날 오전 국회에서 만나 현안을 논의했지만 예산안 관련 합의를 도출하지 못했다.

문 원내수석은 회동 후 기자들과 만나 "예산안을 추가로 더 논의하기로 했다"고 밝혔다. 유 원내수석도 "예산안은 (여야) 예결위 간사 사이에서 100건 이상의 예산 감액에 대한 이견이 커서 원내대표 간 다시 한번 추가 논의를 하는 방안을 강구 중"이라고 했다.

728조원 규모의 내년도 예산안 가운데 예산결산위원회 차원의 협상에서 정리가 안 된 정책 펀드와 지역사랑상품권, 대통령실 특수활동비 등 쟁점 사안을 놓고 여야 간 간극이 좁혀지지 못한 것으로 보인다.

여야는 법인세와 교육세를 놓고도 대립하고 있다. 민주당은 윤석열 정부에서 과표구간별로 1%포인트(p) 일괄 인하한 법인세를 원상복구 해 재정을 확보해야 한다는 입장이다. 국민의힘은 조세 부담을 줄이기 위해 2억원 이하 구간은 법인세를 올리지 않아야 한다고 대립하고 있다. 현행 법인세는 4개 과표구간에 따라 2억원 이하 9%, 2억원 초과~200억원 이하 19%, 200억원 초과∼3000억원 이하 21%, 3000억원 초과 24%의 누진세율을 적용한다.

교육세의 경우 정부는 수익 1조원 이상인 금융·보험사에 적용하는 교육세를 현행 0.5%에서 1.0%로 높이기로 한 바 있다.

여야 원내지도부는 당초 이날 저녁 다시 만나 쟁점 예산, 법인세·교육세 등에 대한 협상을 이어가려 했으나 민주당의 요구로 12월 1일 오전에 다시 만나 협의하기로 했다.

이날 여야는 검찰의 대장동 재판 항소 포기에 관한 국정조사 문제도 논의했으나 합의에 이르지 못했다. 유 원내수석은 "민주당이 (국민의힘이 제시한) 3가지 조건을 다 받을 수 없다는 입장을 밝혔고, 그에 대해 국민의힘에서 어떻게 대응할지 내부 의견 조율 중에 있다"며 "정리되는 대로 다음 주 초 입장을 다시 한번 밝힐 수 있을 것"이라고 밝혔다.

국민의힘은 민주당이 제안한 국회 법제사법위원회 차원의 국조안을 수용하기로 하면서 ▲법사위 야당 간사로 나경원 의원 선임 ▲독단적인 법사위 운영 중단 ▲국조 증인 및 참고인 채택 여야 합의 등을 요구하고 있다.





