환율 올라도 안 판다…기업 달러예금 한 달 새 21%↑

차익 실현 안 하고 쌓아둬

이달 시중은행 기업 달러 예금 잔액이 올해 들어 가장 큰 폭으로 불어난 것으로 나타났다.

30일 금융권에 따르면 지난 27일 기준 5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)의 기업 달러 예금 잔액은 약 537억4400만달러로 집계됐다. 이는 지난달 말 443억2500만달러보다 약 21% 늘어난 것이다.

달러 예금은 원화를 달러로 환전해 적립해뒀다가 출금하거나 만기가 됐을 때 원화로 돌려받는 금융상품이다. 만기일에 입금 시점보다 원·달러 환율이 오르면 환차익 또한 추가로 기대할 수 있다. 통상 환율이 오르면 투자자들이 차익 실현에 나서면서 달러 예금 잔액이 줄어드는 것이 일반적이다. 하지만 이달에는 환율이 오르는데도 달러 예금이 불어나는 이례적인 현상이 나타났다. 기업들이 차익 실현을 하지 않고 오히려 달러를 더 사들인 것이다. 최근 기업들이 대미 투자를 늘리고 환율 불확실성 또한 높아진 것과 관련 있는 것으로 풀이된다.

미국 주식에 투자하는 '서학개미' 등 개인들도 최근 달러 예금에 가세했다. 지난 27일 기준 개인이 보유한 달러 예금 잔액은 122억5300만달러로 8월 말(116억1800만달러)부터 4개월 연속 소폭 증가했다. 5대 은행 중 한 곳의 개인 달러 예금 잔액은 30억달러를 넘어서 2022년 1월 이후 3년 10개월 만에 최고치를 기록했다.

전체 달러 예금 잔액도 지난달 말보다 18%↑

개인과 기업, 기타 공공기관 등을 포함한 전체 달러 예금 잔액도 지난 27일 기준 670억1000만달러로 지난달 말보다 18% 늘었다. 이 또한 올해 들어 최대폭 증가다.

한편 한국은행은 지난 27일 올해 마지막 금융통화위원회를 열고 기준금리를 4회 연속 2.5%로 동결했다. 이창용 한은 총재는 금통위 이후 간담회에서 최근 1500원을 위협하는 환율에 대해 "금융위기는 없다"면서도 "한쪽으로 쏠림은 우려된다"고 밝혔다. 그러면서 "젊은 분들이 해외투자를 많이 하는데 위험관리가 제대로 되는지 걱정"이라며 "우리나라에만 있는 굉장히 유니크한 현상"이라고 덧붙였다.

원·달러 환율은 7개월 만에 1470원을 돌파하며 고공행진을 이어가고 있다.





