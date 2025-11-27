본문 바로가기
트와이스, K팝 걸그룹 최초 美 레코드산업협회 플래티넘

이이슬기자

입력2025.11.27 09:14

RIAA 플래티넘 인증을 획득한 트와이스. JYP엔터테인먼트

RIAA 플래티넘 인증을 획득한 트와이스. JYP엔터테인먼트

트와이스의 '스트래티지(Strategy)'가 미국에서 100만 유닛 이상 판매를 기록하며 K팝 걸그룹 최초로 미국 레코드산업협회(RIAA) 플래티넘 인증을 획득했다.


27일 RIAA에 따르면 지난해 12월6일 발매된 트와이스 미니 14집 수록곡이자 '케이팝 데몬 헌터스'의 오리지널사운드트랙(OST)에 삽입된 '스트래티지'가 플래티넘 인증을 획득했다.

트와이스는 앞서 '더 필즈(The Feels)'와 '아이 캔트 스톱 미(I CAN'T STOP ME)'로 골드 인증을 받은 데 이어 '스트래티지'로 첫 플래티넘을 추가하며 K팝 걸그룹 가운데 가장 높은 등급의 인증을 보유한 아티스트가 됐다.


RIAA는 미국 내 싱글 및 앨범 판매량을 기준으로 골드(50만 유닛 이상), 플래티넘(100만 유닛 이상), 멀티 플래티넘(200만 유닛 이상), 다이아몬드(1000만 유닛 이상)로 인증을 분류한다.


'스트래티지'는 '케데헌' 열풍으로 관심을 받았다. 빌보드 메인 차트 '핫 100'에 17주 동안 이름을 올렸으며 발매 후 1년이 채 지나기 전 플래티넘 인증에 도달했다.

데뷔 10주년을 맞은 트와이스는 올해 전 세계 43개 지역에서 74회 규모의 여섯 번째 월드투어 '디스 이즈 포(THIS IS FOR)'를 전개하고 있다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
