본문 바로가기
Dim영역
정치
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

'합성니코틴 규제' 담배사업법 개정안 국회 법사위 통과

문제원기자

입력2025.11.26 15:42

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

담배사업법 개정안 재수 끝에 법사위 통과
합성니코틴 전자담배도 담배로 규정해 규제

합성 니코틴을 담배로 규정해 규제를 강화하는 내용의 담배사업법 개정안이 26일 국회 법제사법위원회를 통과했다.


국회 법사위는 이날 오후 열린 전체회의에 담배사업법 개정안을 상정해 가결했다.

26일 국회에서 열린 법제사법위원회 전체회의에서 추미애 위원장이 의사봉을 두드리고 있다. 2025.11.26 김현민 기자

26일 국회에서 열린 법제사법위원회 전체회의에서 추미애 위원장이 의사봉을 두드리고 있다. 2025.11.26 김현민 기자

AD
원본보기 아이콘

개정안은 담배 정의를 기존 천연 니코틴의 원료인 '연초의 잎'에서 '연초 또는 니코틴'으로 확대하는 내용을 담았다.


법안이 국회 본회의까지 통과하면 '청소년 흡연 사각지대'로 꼽히는 합성 니코틴도 담배 범주에 포함되기 때문에 세금이 부과되고 판매 규제도 강해진다.


담배사업법 개정안은 입법 논의 9년 만인 지난 9월 기획재정위원회를 통과했지만 지난 12일 법사위에선 한차례 계류된 바 있다.

당시 여야 법사위원들은 법 시행 전 사재기한 물량에 대한 규제와 합성 니코틴 외 유사 니코틴에 대한 유해성 검증도 필요하다는 점을 지적했다.


이에 기획재정부는 법 시행 유예 기간을 4개월로 줄이고, 법 시행 전 제조 담배의 경우 판매 전 유해성 평가를 거치도록 하는 등의 보완책을 마련했다.


청소년지킴실천연대 등 시민단체들은 그동안 합성 니코틴이 청소년 흡연 입문 경로로 활용되고 있는 만큼 담배사업법을 개정해 규제를 강화해야 한다고 촉구해왔다.





문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

지금 주문해도 4년 뒤에야 받는다…전 세계가 '한국산'만 찾는 이유[전력산업대전환]③ 지금 주문해도 4년 뒤에야 받는다…전 세계가 '한... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"비싸고 올드해서 바꿨어요" 5년 새 5000억 증발…2030에 외면받는 홍삼

15조원 던진 외국인, ABC는 담았다

애플, 14년 만에 삼성 앞지를 판

1만2000년만의 화산 폭발에 항공 무더기 취소…"연기가 14㎞까지"

"제정신이냐" 젠슨 황, 엔비디아 직원 질책한 이유는

"퇴직연금 수익률이 40%…말이 돼?" 고수가 선택한 '이 상품'

형기만 채우면 재벌 된다…대장동 수천억, 왜 환수 어렵나

새로운 이슈 보기