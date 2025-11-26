“잊지 않겠습니다”… 양산시 보훈 3단체 위안행사 성료

상이군경회·전몰군경유족회·전몰군경미망인회

양산시 보훈 3단체가 한자리에 모여 감동적인 위안 행사를 성황리에 마쳤다.

경남 양산시는 2025년 양산시 보훈3단체(상이군경회·전몰군경유족회·전몰군경미망인회) 위안행사가 26일 M컨벤션뷔페에서 성황리에 개최됐다고 전했다.

보훈단체 위안행사. 양산시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 보훈단체 위안행사는 양산시 상이군경회와 전몰군경유족회와 전몰군경미망인회가 공동으로 주최하고 양산시의 후원으로 열렸다. 행사에는 약 350명의 보훈가족이 참석해 서로 안부를 나누며 교류하는 뜻깊은 시간을 가졌다.

행사는 1부 기념식과 2부 위안행사로 구성됐다. 1부 기념식에서는 국민의례를 시작으로 기념사, 표창 수여, 축사로 진행됐으며, 2부에서는 오찬과 함께 흥겨운 위안공연이 펼쳐져 참석자들에게 즐거움을 선사했다.

양산시 관계자는 "국가를 위해 헌신하신 국가유공자와 보훈가족께 깊은 감사와 존경의 마음을 전하며, 그간의 고난과 역경의 세월을 조금이나마 위로받는 시간이 되시길 바란다"며 "앞으로도 국가유공자와 그 가족에 대한 지원과 예우를 강화하여 여러분의 헌신에 보답하는 따뜻한 보훈 행정을 실현해 나가겠다"고 전했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



