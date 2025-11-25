본문 바로가기
현대건설, 디에이치 10주년 책 발간

최대열기자

입력2025.11.25 09:48

시계아이콘00분 20초 소요
현대건설은 고가 아파트 브랜드 디에이치 출시 10주년을 맞아 브랜드북을 발간했다고 25일 밝혔다. 에세이와 단지 소개, 출시 후 주요 연혁을 비롯해 미래 주거 방향성을 담은 콘텐츠 등으로 구성했다. 저속노화 트렌드를 알리고 있는 정희원 박사, 패션디자이너 정구호 연출가도 참여했다.


디에이치 르블랑 설계에 참여한 건축가 2포잠박, 디에이치 아너힐즈 등에서 협업한 공간 예술가 신타 탄트라 등 세계적인 건축·공간 전문가도 글과 스케치를 실었다. 실제 거주하는 입주민 목소리도 담았다. 최근 2년 연속 '한국에서 가장 아름다운 책' 상을 받은 함지은 디자이너가 이번 브랜드북 제작에 참여했다. 사진은 정멜멜 사진작가가 맡았다. 서점에서 살 수 있다.

현대건설 디에이치 브랜드북. 현대건설 제공

현대건설 디에이치 브랜드북. 현대건설 제공

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

