中, 유엔·IAEA서 일본 비판…중일 갈등 악화일로

다카이치 사나에 일본 총리가 '대만 개입'을 시사한 발언 이후 불거진 중일 갈등이 국제 외교 무대로 번지는 모양새다.

23일 마이니치신문 등 일본 언론에 따르면 푸총 유엔 주재 중국대사는 지난 21일 "대만 문제에서 무력 개입의 야심을 표명해 공공연하게 중국의 핵심 이익에 도전했다"며 다카이치 총리를 비판하는 내용의 서한을 안토니우 구테흐스 유엔 사무총장에게 보냈다고 밝혔다. 그는 지난 18일 안보리 개혁 연례 토론에서도 "(일본은) 안보리 상임이사국이 될 자격이 없다"고 비판했다.

다카이치 총리가 지난 7일 중의원(하원) 예산위원회에서 "전함을 사용해 무력행사를 수반한다면 존립위기 사태가 될 수 있는 경우라고 생각한다"며 대만 유사시 일본이 집단적 자위권을 행사할 수 있다고 시사했다. 이후 국제 외교무대에서 중국은 일본을 향한 비판을 이어가고 있다.

중국 관영 중국중앙TV(CCTV)에 따르면 리쑹 오스트리아 빈 주재 중국 국제기구 상임대표도 지난 21일 국제원자력기구(IAEA) 이사회에서 "일본이 군국주의의 길을 다시 걸으려 한다면 국제사회는 결코 용서하지 않을 것"이라며 '비핵 3원칙'을 둘러싼 다카이치 내각의 자세에 우려를 표했다. 특히 일본이 민간 수요를 훨씬 넘는 양의 플루토늄을 저장하고 있다고도 지적했다.

남아프리카 공화국에서 열리고 있는 주요 20개국(G20) 정상회의 무대에서도 중일 양국은 물밑 신경전을 벌이고 있다. 마이니치신문은 "리 창 중국 총리가 시릴 라마포사 남아공 대통령과 회담한 뒤 중국 외교부는 남아공이 대만 문제에 관해 중국 입장을 지지했다고 어필했다"며 "중국은 G20 무대를 활용해 신흥국 등의 지지를 과시하며 다카이치 내각을 압박하려는 것으로 보인다"고 보도했다.

G20 정상회의에 참석한 다카이치 일본 총리와 리 총리 간 이번 회의 기간 접촉은 어려워 보인다. NHK는 정상들이 모여 단체 사진을 찍는 시간에 다카이치 총리가 옆에 선 레제프 타이이프 에르도안 대통령과 웃는 얼굴로 인사하고 이재명 한국 대통령에게 다가가 악수하는 모습도 보였지만, 리 총리에게 다가가 말을 나누는 장면은 보이지 않았다고 전했다.

앞서 중국 외교부는 다카이치 총리의 관련 발언 철회를 주장하며 리 총리와 다카이치 총리 간 만남은 예정돼 있지 않다고 미리부터 밝힌 바 있다.





