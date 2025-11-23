▲이주자씨 별세, 최운돈·최은호·최연심씨 모친상, 이달주씨 장모상= 22일 오후 3시, 대구시 대구전문장례식장 귀빈301호(3층), 발인 23일 오전 11시30분, 장지 청도군 매전면 선영.
영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr
[부고]최운돈(삼보모터스 기술연수원장)씨 모친상
2025년 11월 23일(일)
