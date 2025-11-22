경남 진주 원룸 건물화재…2명 사망·1명 부상

경남 진주시 한 원룸 건물에서 22일 오전 4시52분께 불이 나 거주자 2명이 숨지고, 1명이 다쳤다.

소방당국에 따르면 불은 4층짜리 원룸 건물(다가구 주택) 2층에서 발생했다.

연기가 다량으로 퍼지면서 주민 8명이 스스로 대피했으나 20대 남성 1명과 30대 남성 1명은 심정지 상태로 병원에 이송된 후 치료를 받다가 숨졌다.

이 두 사람은 같은 일을 하는 동료 사이로 이 건물 2층에서 함께 거주했던 것으로 알려졌다.

2층 다른 호실에 거주하는 50대 남성 1명도 연기를 들이마셔 병원에서 치료를 받았다.

불은 보일러, TV 등 가재도구와 원룸 56㎡를 태우고 40여분 만에 진화됐다.

소방 당국과 경찰은 사망한 30대 남성이 거주하던 작은 방에서 불이 시작된 것으로 보고 있다.

경찰은 합동감식을 통해 화재 원인을 밝힐 계획이다.





문채석 기자



