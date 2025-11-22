본문 바로가기
경남 진주 원룸 건물화재…2명 사망·1명 부상

문채석기자

입력2025.11.22 17:59

경남 진주시 한 원룸 건물에서 22일 오전 4시52분께 불이 나 거주자 2명이 숨지고, 1명이 다쳤다.


불에 탄 다가구주택 내부 모습. 연합뉴스

불에 탄 다가구주택 내부 모습. 연합뉴스

소방당국에 따르면 불은 4층짜리 원룸 건물(다가구 주택) 2층에서 발생했다.

연기가 다량으로 퍼지면서 주민 8명이 스스로 대피했으나 20대 남성 1명과 30대 남성 1명은 심정지 상태로 병원에 이송된 후 치료를 받다가 숨졌다.


이 두 사람은 같은 일을 하는 동료 사이로 이 건물 2층에서 함께 거주했던 것으로 알려졌다.


2층 다른 호실에 거주하는 50대 남성 1명도 연기를 들이마셔 병원에서 치료를 받았다.

불은 보일러, TV 등 가재도구와 원룸 56㎡를 태우고 40여분 만에 진화됐다.


소방 당국과 경찰은 사망한 30대 남성이 거주하던 작은 방에서 불이 시작된 것으로 보고 있다.


경찰은 합동감식을 통해 화재 원인을 밝힐 계획이다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
