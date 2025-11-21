본문 바로가기
'독도 지킴이' 울릉군, 내년도 예산안 2460억원 편성

영남취재본부 김철우기자

입력2025.11.21 09:38

세계적인 해양 관광 허브로 거듭날 채비를 하는 울릉도.


경북 울릉군(군수 남한권)은 2026년도 세입세출 예산안을 지난 20일 울릉군의회에 제출했다.

이번 예산안은 총 2460억원으로 지난 '25년도 본예산보다 334억원(15.71%) 증가한 규모이다.


주요 세입은 지방교부세 1114억원, 자체수입 320억원, 조정교부금 97억원, 보조금 695억원 등이다.


이는 새 정부의 국정과제 신규사업 투자와 자체세입 관리 내실화 등으로 올해보다 전반적으로 개선된 것으로 분석된다.

또 민생안정과 경제성장을 위한 확장적 예산편성 기조 아래 △사회복지·보건 385억원 △농림수산 261억원 △산업경제 259억 △지역개발 198억원 등 지역경제 활력 제고 사업에 적극 투자했다.


남한권 군수는 "성과 중심의 적극적 재정 운용을 통한 민생 맞춤형 재정투자 확대에 중점을 두어 내년도 예산을 편성했으며, '행복한 군민, 다시 찾는 새 울릉'을 완성하겠다"고 말했다.


이번 예산안은 21일부터 개최되는 제290회 울릉군의회 제2차 정례회에서 심의·의결될 예정이다.

울릉군청.

영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
