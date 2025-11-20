택시 모는 전 인기 아이돌…생활고에 "하루 목표 30만원"

물류센터·중식당 등 일자리 전전

취객 만나 힘듬 토로하기도

그룹 제국의아이들 출신 태헌이 택시기사로 근무하고 있는 근황을 전했다. 유튜브 넥스트태헌 캡처 AD 원본보기 아이콘

그룹 제국의아이들(제아) 출신 태헌이 택시 기사로 일하면서 겪고 있는 현실적 어려움을 소개했다. 최근 생활고를 솔직하게 고백하며 물류센터 아르바이트와 중식당 운영 등 다양한 일자리에 도전하고 있다는 소식을 전하기도 했다.

지난 18일 유튜브 채널 '넥스트 태헌'에는 '제아 태헌, "첫 취객에 멘탈 나감…왜 갑자기 반말을?" 평화로웠던 야간 운행…5시간 만에 빨간 갓등 켜고 달린 충격적 이유'라는 제목의 영상을 게재했다.

영상에서는 만취 승객이 반말을 하거나 목적지를 갑자기 바꾸는 등 택시 기사들이 겪는 상황들이 그대로 담겼다. 태헌은 "하루 목표는 30만원"이라며 심야 운행을 시작했다.

그는 "오늘은 오후 6시부터 새벽 6시까지 12시간 정도 탈 예정이다. 밥 먹는 시간을 줄여서라도 손님을 한 분이라도 모셔야겠다고 생각했다"며 "오늘은 김밥이나 에너지바를 준비해 먹으면서 운전하면 좋지 않을까 생각했다"고 전했다.

그룹 제국의아이들 출신 태헌이 택시기사로 근무하고 있는 근황을 전했다. 유튜브 넥스트태헌 캡처 원본보기 아이콘

약 3시간 운행 후 6만3400원의 수입을 올린 시점에서는 태헌을 알아보는 승객들도 있었다. 한 승객의 "혹시 아이돌?"이라는 질문에 태헌은 "맞다. 오늘 처음으로 알아봐 주신다"며 "저희가 '제국의 아이들' 활동을 한 지도 16년이 됐다. 광희는 지금 바쁘고 박형식도 그렇고. 잘 되는 친구들이 많은데 그 다음은 저라고 생각한다"고 너스레를 떨었다.

심야 시간이 다가오자 만취 승객들이 곤란하게 하는 상황도 생겼다. 술에 취해 반말을 하거나 운행 중 잠이 들어 목적지를 바꾸는 등의 돌발 상황이 이어졌으나 침착하게 대응했다.

승객을 내려준 후 태헌은 "술이 너무 과하신 분들이 타서 마음이 조금 아팠다"며 "그래도 이런 경험도 다 나아지는 과정이라고 생각한다"고 전했다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>