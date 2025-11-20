본문 바로가기
깨끗한나라, 전사적 AX 추진…마케팅·디자인도 디지털화

이서희기자

입력2025.11.20 09:20

시계아이콘00분 42초 소요
HL 사업부·디자인센터가 주도

깨끗한나라가 업무 전 영역에 생성형 인공지능(AI) 기반의 크리에이티브를 도입해 AI 전환(AX)과 디지털 전환(DX)에 속도를 높인다고 20일 밝혔다.

깨끗한나라, 전사적 AI전환(AX) 추진. 깨끗한나라

깨끗한나라, 전사적 AI전환(AX) 추진. 깨끗한나라

깨끗한나라는 마케팅과 디자인, 고객 커뮤니케이션 등 모든 영역에 AI를 도입해 업무수행 방식을 고도화하고 있다. 특히 광고·홍보 영상과 디지털 콘텐츠 제작 단계에 생성형 AI를 적용해 제작 속도와 효율을 높이고 브랜드 일관성과 크리에이티브 완성도를 함께 강화하는 것을 목표로 삼고 있다.


AI 크리에이티브 운영은 HL(Home&Life) 사업부와 디자인센터가 함께 주도하고 있다. HL 사업부는 브랜드별 AI를 활용한 광고·홍보 영상을 자체 제작해 채널별 테스트를 진행하고, 디자인센터는 대행사 협업 과정에도 AI 플랫폼을 적용해 제작 효율을 높이고 있다.

AI 도입 이후 깨끗한나라는 아이디어를 시각화하는 속도와 정확도를 모두 높였다. 실시간 트렌드를 반영한 비주얼 제안이 가능해지면서 결과물의 정교함과 표현력이 향상됐고, 기존에 장시간 소요되던 3D 시안·모형 제작 과정도 단축됐다는 평가다.


깨끗한나라는 앞으로는 AI와 데이터 분석 결과를 결합해 고객군별 맞춤형 콘텐츠를 만들고, 실시간으로 캠페인을 조정·최적화하는 체계를 구축할 방침이다.


깨끗한나라 관계자는 "AI 전환과 디지털 전환은 단순한 기술 도입이 아니라 고객과 시장을 더 깊이 이해하고 빠르게 대응하기 위한 혁신의 출발점"이라며 "앞으로도 AI와 데이터 역량을 결합해 마케팅과 디자인은 물론 전사적 의사결정 전반의 디지털 경쟁력을 강화하고, 고객 중심의 유연한 혁신으로 지속 성장 기반을 다져 나가겠다"고 말했다.




이서희 기자 dawn@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

