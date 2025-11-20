본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

삼성창원병원, 간호·간병통합서비스 패널병원 2회 연속 경남 유일 선정

영남취재본부 송종구기자

입력2025.11.20 09:12

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

간호·간병통합서비스 선도병원 지정
서비스 확대 운영 등 운영 역량 인정받아

성균관대학교 삼성창원병원이 국민건강보험공단이 주관하는 '간호·간병통합서비스 패널병원'에 경남 지역 병원 중 유일하게 2회 연속 선정됐다.

삼성창원병원 전경.

삼성창원병원 전경.

AD
원본보기 아이콘

패널병원은 간호·간병통합서비스 운영의 우수성을 인증하는 제도로, 사업을 모범적으로 시행하고 적정 규모와 시설 기준을 충족한 의료기관에 부여된다.


삼성창원병원은 지난 2017년 간호·간병통합서비스를 시작한 이후, 경남에서 유일하게 간호·간병통합서비스 선도병원 지정 및 제1기 패널병원에 선정되는 등 운영 역량과 서비스 품질의 우수성을 인정받았다. 올해 1월에는 전체 일반 병상의 65%에 해당하는 412병상(8개 병동)을 간호·간병통합서비스 병상으로 확대해, 중증·응급·희귀질환 환자의 치료 전문성과 환자 안전 수준을 한층 강화했다.

한편, 간호·간병통합서비스는 국민의 간병 부담을 덜기 위해 보건복지부가 2015년 도입한 제도로, 전문 간호 인력이 입원 환자에게 필요한 간호와 간병을 24시간 통합 제공하는 서비스다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한국 가면 꼭 먹어라" 입소문 타더니…글로벌 디저트 떠오른 韓붕어빵 "한국 가면 꼭 먹어라" 입소문 타더니…글로벌 디... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"마치 전쟁터 같다" 강풍이 키운 대형 화재에 日 마을 초토화

살충제 뿌린 발리 호스텔서 중국인 사망…20여명 집단 중독

"이것도 저것도 입을 떡 벌리고"…60년만에 '대재앙' 닥쳤다는 일본

우울증은 마음의 병?…신체 면역 이상 반응도 영향

고가 달걀 논란에 입 연 이경실 "난각번호, 품질 등급과 무관"

무뇨스 "한 라인에서 10개 車모델 생산…소프트웨어 정의 공장 도입"

"엄마, 오늘 급식은 '카스테라'래요"…학교 비정규직 '릴레이 파업' 돌입

새로운 이슈 보기