양산시, '청렴 DNA' 심는다… 2025년 ‘청렴리더’ 워크숍 개최

청렴시책 추진 기여자, 조직 내 청렴문화 확산 선도

투명하고 신뢰받는 행정을 향한 양산시의 의지가 뜨겁다.

경남 양산시는 2025년도 시의 청렴시책 추진에 기여한 35명의 청렴리더를 선정해 지난 18일 경주최부자아카데미 등 경주 일원에서 청렴리더 워크숍을 개최했다.

이번 워크숍 청렴 특강에서는 갑질 근절을 주제로 조직 내 갑질 근절을 위한 실천적인 방안과 상호 존중의 중요성을 강조했으며, 참가한 직원들과 청렴시책 관련 개선사항을 논의하고 효과적인 청렴 시책을 고민하는 시간도 가졌다.

나동연 시장은 "청렴한 공직사회 조성을 위해 청렴리더들의 지속적인 활동을 기대한다"며 "이번 워크숍을 계기로 각자의 업무에서 청렴문화를 더욱 확산시켜 주길 바란다"고 전했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



