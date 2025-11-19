본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

양산시, '청렴 DNA' 심는다… 2025년 ‘청렴리더’ 워크숍 개최

영남취재본부 김철우기자

입력2025.11.19 09:46

시계아이콘00분 17초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

청렴시책 추진 기여자, 조직 내 청렴문화 확산 선도

투명하고 신뢰받는 행정을 향한 양산시의 의지가 뜨겁다.


경남 양산시는 2025년도 시의 청렴시책 추진에 기여한 35명의 청렴리더를 선정해 지난 18일 경주최부자아카데미 등 경주 일원에서 청렴리더 워크숍을 개최했다.

청렴리더 워크숍. 양산시 제공

청렴리더 워크숍. 양산시 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 워크숍 청렴 특강에서는 갑질 근절을 주제로 조직 내 갑질 근절을 위한 실천적인 방안과 상호 존중의 중요성을 강조했으며, 참가한 직원들과 청렴시책 관련 개선사항을 논의하고 효과적인 청렴 시책을 고민하는 시간도 가졌다.

나동연 시장은 "청렴한 공직사회 조성을 위해 청렴리더들의 지속적인 활동을 기대한다"며 "이번 워크숍을 계기로 각자의 업무에서 청렴문화를 더욱 확산시켜 주길 바란다"고 전했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'불수능'에도 수능 만점…일반 공립고 '광남고'서 2년 연속 만점자 나왔다 '불수능'에도 수능 만점…일반 공립고 '광남고'서 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

전용기 타고 여친 보러간 FBI 국장, 여친은 특수기동대 경호 받아

"일본 가지마" 中 정부 말 떨어지자…일본행 항공권 사흘 만에 49만건 취소

수능 망쳤다는 막내 딸에 "좌절하지마" 500만원 준 아빠

"우리 아기 아닌데?"…산후조리원 CCTV 보던 산모 경악

"식중독 아닌 호텔 방역 탓?" 튀르키예 독일인 관광객 가족 사망 원인 여전히 미궁

카톡은 네 남친이 한 일을 알고 있다, 좋니?

美 셧다운 기간에도 실업지표 안정적…실업수당 23만2000건

새로운 이슈 보기