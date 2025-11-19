코스피 지수가 장중 3900선이 무너진 19일 서울 중구 하나은행 딜링룸 지수 현황판에 각종 지수가 표시되고 있다. 코스피 지수는 12월 금리인하 불확실성에 외국인 매도세가 집중되면서 지속적인 하락세를 보이고 있다.
꼭 봐야할 주요뉴스'불수능'에도 수능 만점…일반 공립고 '광남고'서 ... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[포토] 장중 3900 무너진 코스피 지수
2025년 11월 19일(수)
코스피 지수가 장중 3900선이 무너진 19일 서울 중구 하나은행 딜링룸 지수 현황판에 각종 지수가 표시되고 있다. 코스피 지수는 12월 금리인하 불확실성에 외국인 매도세가 집중되면서 지속적인 하락세를 보이고 있다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"한국 가면 꼭 사 와라" 7가지 '콕' 집었다…직접 고른 아이템 뭐길래
'불수능'에도 수능 만점…일반 공립고 '광남고'서 2년 연속 만점자 나왔다
5초 만에 사라진 좌석…'19만원→800만원' 껑충, 41배 폭증한 암표의 실체[암표와의 전쟁]
"젠슨 황 깜짝 등장해 놀랐다"…'AI 버블?' 직접 사인한 컵 나눠주며 자신감 표출
'600·300' 기억하고 148만원 돌려받으세요…헷갈리지 않는 연금저축·IRP[실전재테크]
전용기 타고 여친 보러간 FBI 국장, 여친은 특수기동대 경호 받아
"일본 가지마" 中 정부 말 떨어지자…일본행 항공권 사흘 만에 49만건 취소
수능 망쳤다는 막내 딸에 "좌절하지마" 500만원 준 아빠
"우리 아기 아닌데?"…산후조리원 CCTV 보던 산모 경악
"식중독 아닌 호텔 방역 탓?" 튀르키예 독일인 관광객 가족 사망 원인 여전히 미궁
"작을수록 오른다"…강남 59㎡ 이하 아파트, 10·15 대책 이후 상승률 1위