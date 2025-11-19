[포토] 장중 3900 무너진 코스피 지수

코스피 지수가 장중 3900선이 무너진 19일 서울 중구 하나은행 딜링룸 지수 현황판에 각종 지수가 표시되고 있다. 코스피 지수는 12월 금리인하 불확실성에 외국인 매도세가 집중되면서 지속적인 하락세를 보이고 있다.







