보이넥스트도어 '쁘넥도' 용산 팝업 개최

이이슬기자

입력2025.11.17 15:16

보이넥스트도어 팝업 포스터. KOZ엔터테인먼트 제공

보이넥스트도어 팝업 포스터. KOZ엔터테인먼트 제공

그룹 보이넥스트도어(BOYNEXTDOOR)의 공식 캐릭터 '쁘넥도' 팝업스토어가 28일부터 12월10일까지 용산 아이파크몰에서 운영된다고 KOZ엔터테인먼트가 17일 밝혔다.


'쁘넥도'는 '쁘띠 보이넥스트도어'의 합성어로, 보이넥스트도어가 사는 마을을 지킨다는 설정의 경비대원 캐릭터다. 라인업은 멤버 개성을 반영한 캣삐(성호), 달링(리우), 명명(명재현), 한탯풍(태산), 삼한이(이한), 운아기(운학) 등 여섯 종으로 구성됐다.

소속사는 "올해 초 진행된 첫 팝업에서 '쁘넥도' 콘셉트를 기반으로 다채로운 콘텐츠를 마련해 호응을 얻었다"고 설명했다.


보이넥스트도어는 지난달 발매한 미니 5집 '디 액션'(The Action)으로 미국 '빌보드 200'(11월8일자) 40위에 오르며 5개 앨범 연속 차트인을 기록했다. 또 '톱 앨범 세일즈'(19위), '톱 커런트 앨범 세일즈'(17위), '월드 앨범'(5위), '이머징 아티스트'(3위) 등 빌보드 최신 차트(11월15일자)에도 2주 연속으로 이름을 올렸다.




이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
