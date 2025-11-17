빵지순례 성지로 변신한 ‘철의 도시 포항’… 지역 베이커리 12개소 참여

맛·나눔 함께한 시식회 성료, 장학금 120만원 전달



지역 베이커리 12개소 시그니처 빵 전시·시식 행사

포항에 상륙한 'K-빵지순례' 열풍. 지역 경제 침체의 그림자가 짙어지는 가운데, 포항이 '빵의 힘'으로 활기를 되찾고 있다.

포항시는 17일 시청 2층 솔라갤러리에서 '빵지순례 시식회와 장학금 전달식'을 열고 지역 베이커리 산업과의 상생 프로젝트인 '베이크 더 포항(Bake the Pohang)' 사업을 본격 추진한다.

이번 행사는 대한제과협회 포항시지부와 함께 마련된 미식 체험 행사로, '포항 빵지순례' 참여 매장들이 만든 특색 있는 빵을 시민들에게 선보이고, 판매 수익금 일부를 장학금으로 전달하는 '맛과 나눔이 함께하는 축제의 장'으로 마련했다.

이날 시식회에는 김미숙 대한제과협회 포항시지부장을 비롯해 지역 베이커리 12개소(폴인브레드, 러블랑, 헤이안, 어니스크 장성점, 황일식과자점, 임춘복과자점, 빵나무이야기, 아임베이커, 구룡포 호랑이 바나나 글라세, 시민제과, 두낫디스터브효자, 퀸즈브레드)가 참여했다.

각자의 시그니처 제품을 전시·시식했고, 지역 식재료와 쌀을 활용한 '포항형 로컬 베이커리'도 선보여 시민들의 발길을 끌었다. 또 행사에서 발생한 판매 수익금 일부는 포항시 장학회를 통해 지역 인재 육성 장학금 120만원으로 전달돼 의미를 더했다.

포항시 제과협회는 행사 후 남은 빵을 복지시설·아동센터 등에 전달하며 음식물 낭비를 줄이는 ESG 실천 활동을 지속하고 있다. 또 한부모가정 어린이를 대상으로 한 케이크·쿠키 만들기 체험 등 지역 나눔 활동도 이어가고 있다.

김미숙 대한제과협회 포항시지부장은 "지역 제과업계가 함께 성장하고 나눔을 실천하는 문화를 계속 이어가겠다"며 "포항의 미식 문화가 새로운 관광 콘텐츠로 자리 잡도록 힘쓰겠다"고 말했다.

포항시 관계자는 "이번 행사를 시작으로 지역 베이커리 산업 경쟁력을 높이고, 빵을 활용한 체험형 미식 축제를 지역 관광 콘텐츠로 육성할 계획"이라며 "특히 포항을 대표하는 시그니처 빵 개발을 통해 지속 가능한 산업 기반을 마련하겠다"고 전했다.





