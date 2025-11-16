해병특검, '이종섭 호주 도피 의혹' 尹 첫 옥중조사

이종섭 전 국방부 장관의 호주 도피 의혹을 수사하는 이명현 순직해병 특별검사팀이 윤석열 전 대통령이 수용된 서울구치소를 방문해 첫 옥중 조사를 실시했다.

윤석열 전 대통령이 지난 9월 26일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 특수공무집행방해 등 혐의 사건 1차 공판에 출석했다.

특검팀과 교정본부에 따르면 16일 특검 수사팀은 경기도 의왕시에 있는 서울구치소를 찾아 윤 전 대통령을 대면조사했다. 내란·김건희 특검팀을 포함한 특검 중 구치소 방문조사가 이뤄진 것은 이번이 처음이다.

조사는 이날 오후 1시 30분부터 오후 6시까지 진행됐다. 실제 조사는 3시간 30분가량 이뤄졌고 윤 전 대통령 측은 1시간 동안 조서를 열람한 뒤 날인을 마쳤다.

특검팀은 윤 전 대통령에게 이 전 장관을 호주로 도피시킨 혐의를 집중적으로 추궁했다. 질문지는 약 60쪽 분량이며 영상 녹화도 진행했다.

윤 전 대통령은 지난 11일 첫 조사에 이어 이번에도 진술거부권을 행사하지 않았다. 진술 과정에서는 대체로 혐의를 부인한 것으로 알려졌다.

조사는 호주 도피 의혹 수사를 전담하는 정현승 부장검사가 직접 맡았으며 지원 검사와 수사관 각 1명이 배석했다. 주로 미결수에 대한 수사기관의 대면조사가 이뤄지는 구치소 내 공무상 접견실에서 조사가 이뤄진 것으로 전해졌다.

특검팀은 윤 전 대통령에 대한 소환조사를 원칙으로 했으나 수사 기간, 변호인단 요청 등을 감안해 2차 조사는 구치소를 방문해 진행했다.

도피 의혹은 지난해 3월 고위공직자범죄수사처의 수사선상에 올라 있던 이 전 장관이 주호주대사로 임명돼 출국한 사건이다. 당시 출국금지 상태였던 이 전 장관은 대사 임명 나흘 만에 출국 금지 조치가 해제됐고 곧장 출국해 대사로 부임하다 여론 악화로 11일 만에 귀국했다.

특검팀은 그간 진행된 조사 내용을 토대로 윤 전 대통령 등 호주 도피 의혹 피의자들을 재판에 넘길 방침이다. 해병특검의 수사기한은 오는 28일까지다.





