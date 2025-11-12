본문 바로가기
Dim영역
부동산
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

주산연, 주택공급 특별대책지역 도입 제안…"민간 공급 지지부진"

이정윤기자

입력2025.11.12 14:21

시계아이콘00분 44초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
서울 시내 아파트 단지 전경

서울 시내 아파트 단지 전경

AD
원본보기 아이콘

민간부문의 주택 공급을 촉진하기 위해 주택공급 특별대책지역 제도를 도입해야 한다는 주장이 나왔다.


주택산업연구원(주산연)은 12일 "복잡한 행정절차와 프로젝트파이낸싱(PF) 건전화 대책 시행, 집값 안정을 위한 중첩규제 등으로 인해 민간부문의 주택공급은 여전히 지지부진한 상태"라며 주택공급 특별대책지역 제도 도입을 제안했다.

주산연에 따르면 해당 제도는 국토교통부 장관은 주택 부족 정도와 집값 상승 정도를 감안해 주택정책심의 위원회 심의와 관계 장관회의 협의를 거쳐 '주택공급특별대책지역'을 지정할 수 있도록 한다. 특별 대책 지역은 필요한 최소한의 범위로 최단기간 동안 운용하되 운용 상황을 정기적으로 국회에 보고하도록 했다.


아울러 해당 지역에선 도시정비사업을 포함해 일정 규모 이상 주택건설사업 승인 권한을 국토부 장관으로 일원화한다. 현재 국토부 장관은 공공택지 내 공공주택 건설사업 및 대지 면적 330만㎡ 이상 민간택지에 대해서 승인 권한을 가지고 있다. 구정은 주산연 부연구위원은 "주택 공급에 시간에 오래 걸리다 보니 긴급한 부분에 대해선 주택 공급 속도를 높이자는 취지"라고 설명했다.


국토부에 설치된 '통합심의위원회'에서 주택 공급과 관련된 인허가사항을 심의하도록하면서 관계 기관과 협의를 하는 방안도 제안했다.

이 외에도 주산연은 특별대책지역 내 주택사업에 대해 용적률과 각종 영향평가 특례 부여, 토지 취득률 등 일정 요건을 갖춘 경우 토지수용권 부여, PF 대출조건 및 충당금 비율 완화 등 혜택을 줘야 한다고 제언했다. 또 분양 중도금 및 잔금대출 등 무주택 실수요자 대출에 특례 부여하는 한편, 공공자금과 보증지원을 강화하는 것도 고려해야 한다고 했다.





이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한국인들 너무 많이 갔나"…관광객 몰려오자 출국세 3배 '폭탄' 예고한 日 "한국인들 너무 많이 갔나"…관광객 몰려오자 출국... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"노트북 끄기 귀찮아서 그냥 켜뒀는데"…'충격' 경고 나왔다

"한국인 아니지?" 손에 휴지 들고 '끙'…경복궁 돌담서 용변 본 남녀

'8억 인공 복근' 자랑한 인플루언서…"건강에 치명적" 전문가 경고

바퀴벌레·개미 넣은 커피에 "으악"… 9000원에 판다는 박물관

"설마 파킨슨병?" 손등 울퉁불퉁 핏줄에 푸틴 건강이상설 확산

주택도시기금은 어떻게 시장에 돈을 풀었나

트럼프 관세에 흔들린 美증시… '반도체 효과' 코스피 1위

새로운 이슈 보기