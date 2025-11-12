HDC현산, 햇빛 조절 필름 내장한 창호 공동개발…녹색기술인증 받아

블라인드 없이도 실내 온도 쾌적하게 유지 가능

공동시설 등에 우선 적용…제로에너지 인증 기술로 확대

HDC현대산업개발이 창틀 내에 햇빛을 조절하는 필름을 내장한 시스템 창호를 공동 개발해 한국산업기술평가관리원으로부터 녹색기술인증을 받았다고 12일 밝혔다.

일사조절 필름 일체형 성능 가변 창호기술 개념도. HDC현대산업개발 제공 AD 원본보기 아이콘

이번에 녹색기술인증을 받은 일사조절 필름 일체형 성능 가변 창호 기술은 HDC현대산업개발을 비롯해 현대엔지니어링, 이건창호, 대진(DAEJIN)이 공동 연구·개발한 결과물이다. HDC현대산업개발은 실제 공동주택과 자산관리 사업장에 기술을 우선 적용해 에너지 절감 효과와 탄소 저감 성능을 검증하고, 향후 제로에너지건축물(ZEB) 인증을 위한 핵심 기술로 확대 적용할 계획이다.

이 기술은 별도의 블라인드 설치 없이 실내 온도를 쾌적하게 유지할 수 있다. 필름은 투명 PET(폴리에틸렌테레프탈레이트) 소재로 제작되어 내부에서 외부 조망이 가능하면서도 외부 시선을 차단해 프라이버시를 보호해준다. 얇은 두께로 시공성·디자인 효율성도 우수하다.

필름은 20~50㎛ 두께의 투명 PET 원단 2겹 구조다. PET 사이에는 태양에너지를 반사하는 금속반사층과 나노세라믹 열차단층이 적용돼 에너지 손실을 최소화한다. 이 기술을 적용한 결과, 태양열 취득률(SHGC) 0.11, 열관류율(U-value) 0.691W/㎡·K로, 이는 녹색기술인증 기준(0.9W/㎡·K)을 상회하는 성능이다.

일사조절 필름 일체형 성능 가변 창호기술 설치 예상도. HDC현대산업개발 제공 원본보기 아이콘

실험 결과 창호 1㎡당 연간 약 72.5kWh의 에너지 절감과 34.4㎏의 이산화탄소 저감 효과가 확인돼 친환경 건축물 구현에 실질적으로 기여할 수 있는 것으로 나타났다.

HDC현대산업개발은 이번 기술을 공동주택 주민공동시설에 우선 적용하고, 실제 에너지 절감 데이터를 검증해 향후 제로에너지건축물(ZEB) 인증을 위한 기술로 확대 적용할 계획이다. 친환경 건축 소재와 스마트 설비 기술을 융합해 고효율 주거기술 개발을 강화하고, ESG 기반 기술투자도 지속 확대할 방침이다.

HDC현대산업개발 관계자는 "녹색건축과 제로 에너지 시대에 발맞춰 건물의 에너지 소비를 최소화하고, 효율적인 주거환경을 조성하는 것이 중요하다"며 "앞으로도 건축물 전반에 친환경 기술을 적용해 지속 가능한 주거 패러다임을 선도하겠다"고 밝혔다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>