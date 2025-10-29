부산보훈청, 동서대 공동 참여 ‘턴투워드 부산’ 홍보영상 공개

유엔참전용사 국제추모의 날 맞아



젊은 세대 감성 감사·추모 메시지

부산지방보훈청(청장 이남일)이 동서대와 함께 제작한 홍보영상을 공개했다.

부산보훈청은 오는 11월 11일 '유엔참전용사 국제추모의 날(Turn Toward Busan)'을 앞두고 동서대학교 광고홍보학과 버디팀(하성민·김성은·전지윤·최도은) 학생들과 함께 제작한 홍보영상 '고개 숙인 이유'를 지난 28일 공식 유튜브 채널을 통해 공개했다고 29일 전했다.

이 영상은 광복 80년을 기념해 선보였던 '그들의 바람을 기억합니다'에 이어 두 번째로 진행된 동서대학교와의 협업 작품이다. 젊은 세대의 시선과 감성을 통해 '감사'와 '추모'의 의미를 전한다.

'고개 숙인 이유'는 "오늘의 우리가 고개를 들 수 있는 이유는, 고개 숙여 기억하기 때문입니다"라는 메시지를 중심으로, 유엔참전용사들의 희생과 헌신에 대한 존경, 평화를 위한 묵념의 의미를 담아냈다.

또 부산보훈청은 영상 공개와 함께 '여기보훈' 홈페이지에서 퀴즈 이벤트를 진행하고 있다. 참여자는 영상을 시청한 뒤 간단한 문제를 풀어 응모할 수 있으며 추첨을 통해 기념품을 받을 수 있다.

부산지방보훈청 관계자는 "이번 홍보영상은 학생들의 재능기부로 제작된 의미 있는 협업으로, 젊은 세대가 보훈의 가치를 스스로 느끼고 공감할 수 있는 계기가 되길 바란다"며 "시민이 함께 참여하고 기억할 수 있는 보훈문화 확산 활동을 지속해 나가겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>