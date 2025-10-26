본문 바로가기
최민호 세종시장이 강조한 '정원도시' 밑그림 나왔다

충청취재본부 김기완기자

입력2025.10.26 13:59

기본계획 수립·설계 용역 중간 보고회
'한가온 뜨락 피어나는 세종(가안)' 비전 제시 등

최민호 세종시장이 강조한 '정원도시' 밑그림 나왔다
최민호 세종시장이 계속해서 강조해온 정원 도시에 대한 구체적인 밑그림이 나왔다. 인공지능(AI) 시대 시민의 삶을 지키는 정원의 가치를 담은 '정원 도시 세종' 기본구상 중간보고회가 열린 것이다.


'정원 도시 세종'은 최 시장이 지난해 단식까지 진행하며 추진하려했던 국제 정원 도시 박람회가 정치권의 예산 삭감으로 실패되면서, 새로운 관점으로 야심차게 추진되는 사업으로 알려졌다.

세종시에 따르면 24일 최민호 시장과 정원문화 확산 및 정원 도시 조성 자문을 담당하는 정원문화진흥위원회 위원, 관련 부서 등이 참석한 가운데, 정원 도시 기본계획 수립 및 설계 용역 중간 보고회를 열고 논의했다.


이날 보고된 기본 구상안은 착수보고회 당시 제안된 의견을 반영하고 정원 도시 조성을 위한 비전과 추진 전략을 구체화했고, 이 자리에서 용역 수행 기관인 ㈜삼안은 '한 가온 뜨락, 피어나는 세종(가안)'을 비전으로 제시했다.


비전에는 '한가운데'를 뜻하는 순우리말 '한 가온'과 '집 가까이의 공간'을 뜻하는 '뜨락'을 결합해 시민 일상 속 정원의 가치와 의미를 담아냈다. 정원도시 실현을 위한 전략은 ▲정원도시 기반 구축 ▲회복탄력성 강화 ▲정원문화 및 사회적경제 활성화 ▲정원산업 생태계 조성 및 도시브랜드 완성 등 4가지로 제안됐다.

전략 실현을 위해 생활권 위주의 소규모 정원 100개 이상을 조성하되 한글·스마트 정원 등 시 특색을 담은 정원, 기후위기 대응 정원, 주민의 일상과 소통을 지원하는 정원 등 각 주제를 살려야 한다고 봤다.


게다가, 정원의 확장과 지속성을 강화해 통합된 정원도시를 구현하고 이를 도시가치로 활용해 관련 산업을 활성화하는 등 지역경제 유발 효과를 도모해야 한다는 의견도 제시됐다.


시는 오는 11월 예정된 전문가 포럼, 12월 주민설명회, 내년 1월 워크숍 등을 거쳐 시민·전문가의 의견을 종합해 내년 4월 정원도시 기본계획 수립 및 설계 용역을 완료할 예정이다.





충청취재본부 김기완 기자 bbkim998@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

