AI로 항만 혁신… 부산항만공사-현대차, 스마트항만 구축 맞손

부산항만공사(BPA)와 현대자동차가 23일 'AI 기반 스마트항만·스타트업 협력' 업무협약을 체결했다.

AI 기술로 항만 물류를 혁신하고, 스타트업 생태계를 넓히는 발판이 될 전망이다.

부산항만공사-현대자동차, AI 기반 스마트 항만구현과 스타트업 생태계 저변확대를 위한 기술협력 업무협약 체결식.

양 사는 이번 협약을 통해 BPA의 항만운영 전문성과 현대자동차그룹이 투자·육성하는 사내외 스타트업의 AI, 자율주행, 로보틱스 등 첨단 기술 역량을 결합해 부산항의 디지털 전환과 경쟁력 강화 그리고 스타트업 생태계 저변확대에 협력할 예정이다.

BPA와 현대자동차는 이번 협약을 계기로 ▲현대차그룹 사내외 스타트업의 신기술 해운·항만산업 적용 ▲스마트항만 관련 신산업 생태계 조성 ▲항만 관련 테스트 베드 제공과 확산 지원 등 다양한 분야에서 긴밀히 협력해나갈 예정이다.

BPA는 이번 협약의 후속으로 부산항 내 배후단지와 부두 터미널 1개 사에 AI와 UWB(초광대역 통신) 기반 안전 솔루션 등 현대차그룹 사내외 스타트업의 신기술 도입 PoC(Proof of Concept, 개념검증)를 추진할 계획이며, 이를 위해 현대자동차와 정례회의를 개최하고 지속적으로 소통할 것이라 전했다.

AI와 UWB(초광대역 통신) 기반 안전 솔루션이란 사람과 장비의 위치를 센티미터 단위로 정밀하게 파악할 수 있는 무선통신 기술이다.

이날 협약식에서 BPA 정원동 경영본부장은 "인공지능, 자율주행 등 첨단 기술력을 보유한 현대차그룹과의 협력은 부산항의 디지털 전환을 한층 가속화 하는 계기가 될 것"이라며 "부산항을 안전하고 효율적인 AI 기반 스마트 항만으로 발전시켜 나가겠다"라고 말했다.

현대자동차 노규승 상무는 "현대차그룹 제로원은 오픈이노베이션 플랫폼을 통해 다양한 주체들과 함께 제품, 기술, 비즈니스 혁신을 위한 협력을 적극적으로 추진하고 있다"며 "이번 부산항만공사와의 협력을 통해 앞으로 제로원 스타트업이 해양·항만 분야 발전에 기여하기를 기대한다"고 말했다.





