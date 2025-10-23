"막차 타자"…서울 주간 아파트값 가장 많이 뛰었다[부동산AtoZ]

한국부동산원 10월3주차 주간아파트가격동향

2012년 통계작성 후 주간 단위 최대 상승폭

서울 아파트값이 2012년 관련 통계를 집계한 이래 한 주 만에 가장 가파르게 오른 것으로 나타났다. 서울 전역과 인접 경기 지자체까지 폭넓게 규제지역으로 묶는 등 정부 대책 시행을 앞두고 막차 수요가 몰린 것으로 분석된다.

한국부동산원이 23일 발표한 주간 아파트 가격 동향 자료를 보면 10월 3주 차 기준 서울 아파트값은 한 주 전보다 0.50% 상승했다. 한 주 전 발표한 상승 폭이 0.54%였는데 당시는 앞서 추석 연휴로 인해 2주간 누계치를 공표했다. 공공기관이 주간 단위로 집계하는 아파트 가격 동향 자료는 2012년 5월부터 발표됐다.

이 같은 상승세는 아파트값이 한창 불붙었던 2018년 9월보다 높은 수준이다. 당시 다주택자 양도세 중과 등 정부 대책에도 시장에는 매물이 많이 나오지 않았다. 오히려 정부의 강력한 대책으로 인해 매수세가 한꺼번에 몰리면서 아파트값은 단기간에 뛰었다. 당시 주간 단위 상승폭이 0.45%(2018년 8월27일), 0.47%(9월3일), 0.45%(9월10일) 정도였다. 아파트값이 몇 주간 고공행진을 하다 9·13 대책을 내놓으면서 가라앉았다.

이번에도 아파트값이 가파르게 오른 것은 서울 전역이 조정대상지역·투기과열지구, 토지거래허가구역 등 규제로 묶이면서 막차 수요가 몰린 영향이 큰 것으로 보인다. 10·15 주택시장 안정화 대책에 따라 투기과열지구 등 규제지역은 16일부터, 토허구역은 20일부터 시행에 들어갔다. 토허구역으로 지정된 곳에서 아파트를 사려면 지자체 허가를 받고 실제 들어가 살아야 한다.

서울 남산에서 바라본 아파트 단지의 모습. 연합뉴스 원본보기 아이콘

지역별로는 서울 광진구가 한 주 만에 1.29% 올랐다. 성동구도 1.25% 상승했다. 이 정도 상승폭은 연간 기준으로 치면 60%를 훌쩍 넘기는 수준이다. 강동구(1.12%), 양천구(0.96%), 중구(0.93%), 마포(0.92%)도 상승폭이 높은 편이다. 서울과 함께 규제지역으로 지정된 성남 분당이 1.78%, 과천이 1.48%, 광명이 0.76% 등 급등세를 기록했다.

부동산원은 "정주 여건이 양호한 대단지·역세권 등 선호단지나 재건축 추진단지를 중심으로 매수 문의나 거래가 늘면서 상승거래가 체결되는 등 서울 전체가 상승했다"고 설명했다.

서울과 인접 경기권 일부 지역 아파트가 급등한 반면 지방은 4주 연속 변동 폭이 없는 것으로 파악됐다. 전국 기준 상승 폭은 서울 등 수도권을 중심으로 상승하며 0.12% 올랐다.





최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>