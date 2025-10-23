양산시, 혁신 스타트업 미래를 보다… ‘액셀러레이팅 클로징 IR 데모데이’ 개최

2025 G-Space 창업투자펀드 연계 창업기업 투자유치 역량 강화

경남 양산시가 지난 22일 경남 동부권 창업거점 G-Space@East(G-스페이스 동부)에서 '2025 G-Space 창업투자펀드 연계 액셀러레이팅 지원사업 Closing IR 데모데이'를 개최하며 스타트업 투자 열기를 한층 끌어올렸다.

액셀러레이팅 Closing IR데모데이. 양산시 제공 AD 원본보기 아이콘

양산시가 출자한 '차세대 지역뉴딜＆바이오펀 투자조합'의 투자처 발굴을 위한 지원사업의 일환으로, 지난 8월 7일 Opening IR데모데이와 9월 2일 수도권 투자 연계 Conneting IR 데모데이에 이어 진행된 올해 세 번째 IR 데모데이다.

행사에는 △씨랩 △오그마 △웨이브트리 △내일은개발 △링크플릭스 등 5개 기업이 참여해 투자사 앞에서 직접 IR 발표를 진행했으며, 1:1 투자 상담과 네트워킹 시간을 통해 실질적인 투자 유치 가능성을 모색했다.

참여 기업들은 사업 성과와 성장 잠재력을 바탕으로 경남벤처투자를 비롯한 6개 주요 벤처투자사로부터 현장 피드백을 받으며, 향후 투자유치 전략을 구체화할 기회를 얻었다.

양산시 관계자는 "이번 IR 프로그램이 단기적인 투자 성과에 그치지 않고, 참여 기업들의 IR 역량과 투자 대응 능력을 실질적으로 강화하는 계기가 됐길 바란다"며 "앞으로도 지역 창업기업들의 투자유치 역량을 높일 수 있도록 다양한 지원과 기회를 마련하겠다"고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



