LG화학, 日 체외수정 시술제품 출시…난임 사업 확대

LG화학은 일본 '키타자토(Kitazato)'로부터 난자 및 배아 냉·해동 솔루션, 난자 채취 장비, 배아 배양 관련 연구용품 등 시험관 시술 전체 과정에 필요한 제품을 도입·출시한다고 23일 밝혔다.

LG화학이 국내에 출시한 일본 키타자토의 난자 및 배아 냉동(사진 왼쪽), 해동 키트. LG화학 AD 원본보기 아이콘

초혼 연령 상승 등에 따른 여성들의 가임력 저하 우려를 해소하기 위해 기존 배란유도제 제품군에서 체외수정(IVF) 시술 제품 전반으로 난임 사업을 확장하기로 했다.

LG화학이 국내시장에 선보일 난자 및 배아 냉·해동 솔루션 제품은 누적 295건의 연구를 통해 높은 생식세포 보존율이 입증됐다. 도입 완제품의 검증된 품질을 바탕으로 생식세포 보존 고객들이 보다 안정적이고 예측 가능한 시술 과정을 경험할 수 있도록 지원할 계획이다.

이번 키타자토와의 파트너십을 시작으로 LG화학은 난임 치료 전체 과정에서 고객들의 어려움을 적극 찾아내 실질적인 해결책을 제시할 수 있는 제품들로 사업을 확대해 나간다는 전략이다. 김성호 LG화학 스페셜티-케어사업부장은 "난임 치료의 시작부터 성공적인 임신까지, 고객 삶의 중요한 순간을 함께 준비하는 동반자가 되겠다"고 말했다.

건강보험심사평가원에 따르면 여성 나이 35세부터 난임 시술을 통한 임신 성공률이 감소하는 것이 관찰됐으며, 45세 이상에서는 임신 성공률이 4.5~9.4%에 그치는 것으로 분석됐다.

또 해외 연구 결과 보존 난자를 사용할 때의 연령보다 난자 동결 시점의 연령이 임신 성공률에 큰 영향을 미치며, 자녀 1명을 출산하기 위해서는 보존 당시 연령 38세 미만에서는 15~20개, 38~40세에서는 25~30개의 동결보존 난자가 필요한 것으로 나타났다.

한국보건사회연구원에 따르면 국내 난자 동결 보존 건수는 2013년 5348개에서 2022년 8만5159개로 약 16배 증가했다.





조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr



