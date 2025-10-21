본문 바로가기
사회
김포시, '반려문화교육' 정규강좌 성료…"보호자와 반려견 동반 성장"

이종구기자

입력2025.10.21 18:56

숏뉴스
이론·실습 겸비 2기수 운영…참여자들 높은 만족도
반려견 감정 이해·산책 습관 등 실용 교육 집중
김포시, 2025년 반려문화교육 정규 강좌 성료

경기 김포시(시장 김병수)는 지난 19일 반려견 동반 실습 교육을 끝으로 '2025년 반려문화교육 정규강좌'를 성황리에 마무리했다고 21일 밝혔다.

김포시가 지난 19일 '2025년 반려문화교육 정규강좌'를 진행한 후 기념사진을 찍고 있다. 김포시 제공

김포시가 지난 19일 '2025년 반려문화교육 정규강좌'를 진행한 후 기념사진을 찍고 있다. 김포시 제공

이번 정규강좌는 반려인의 기본 소양 함양과 반려견과의 행복한 공존을 위해 추진된 교육 프로그램으로, 총 2기수로 운영됐다. 각 기수는 이론 3회, 실습 1회로 구성되어 참여자들에게 이해 중심의 이론과 실제 반려생활에 적용할 수 있는 실습 교육을 제공했다.


이론교육에서는 ▲Be The 준비된 보호자 ▲반려견의 감정 신호 이해 ▲교육의 필요성과 방법 등 올바른 반려동물 양육에 필요한 주제를 다뤘으며, 실습교육은 반려견과의 교감과 올바른 산책 습관 형성을 중심으로 진행됐다.

작년에 이어 올해도 진행된 정규강좌는 "반려견에 대한 또 다른 이해를 얻었다." "세세한 교육 내용과 전문가의 정보 전달이 유익했다.", "이론과 실습을 겸한 교육이 특히 도움이 되었다." 등 참여자들의 높은 만족도를 이끌어냈다.


김포시는 반려동물 양육가구의 지속적인 증가 추세에 맞춰 교육 프로그램을 다양화하고, 반려견을 동반하는 체험형 교육을 강화하는 등 보호자와 반려동물이 함께 성장하는 반려문화 조성을 위해 노력할 계획이다.




김포=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
