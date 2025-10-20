본문 바로가기
두산건설-현대L&C, 소음 저감해주는 '고기능성 저소음 마루 바닥재' 개발

한진주기자

입력2025.10.20 10:03

최대 2㏈ 중량충격음 저감 효과
바닥재 교체 만으로 소음 저감 가능

두산건설은 종합 건자재 기업 현대 L&C와 국내 최초로 소음 저감 성능을 갖춘 '고기능성 저소음 마루 바닥재'를 개발했다고 20일 밝혔다.


한국건설생활환경시험연구원(KCL)이 두산건설과 현대L&C가 개발한 고기능성 저소음 마루 바닥재 층간소음 성능을 시험하고 있다. 두산건설 제공

해당 제품은 한국건설생활환경시험연구원(KCL)으로부터 최대 2㏈ 수준의 중량충격음 저감 효과를 검증받았다.

이번에 개발된 바닥재는 층간 소음 기준 성능에 미달되는 공동주택의 보강공법을 대체할 새로운 솔루션으로 주목받고 있다.


기존에는 소음 기준 미달 때 천장 보강이나 바닥 전체 해체 등 복잡한 공정이 필요했지만, 이번 개발로 바닥재만 교체하는 간편한 공법으로도 소음 저감 효과를 확보할 수 있게 됐다. 기존 보강공법의 복잡한 절차를 생략할 수 있어 시공이 편리하고 경제성, 공기 지연 예방도 가능하다.


두산건설과 현대L&C가 개발한 ‘고기능성 저소음 마루 바닥재’ 구조도. 두산건설 제공

두산건설과 현대L&C는 지난 5월 층간소음 개선 바닥 마감재 공동 연구 업무협약(MOU)을 체결한 뒤 공동 연구개발을 진행해왔다.

양사는 해당 기술의 '바닥충격음 차단구조 성능 인정' 절차를 추진하고, 제품 상용화 이후 공급 계약과 기술 확산 협력을 통해 사업화를 본격화할 계획이다.


두산건설은 "AI(인공지능)과 IoT(사물인터넷) 기반의 고정밀 간편 층간소음 측정 시스템을 개발 중이며, 앞으로도 생활 속 문제를 해결하는 제품을 지속적으로 개발해 고객 만족도를 높이겠다"고 말했다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr
