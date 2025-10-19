본문 바로가기
Dim영역
사회
여성포럼
지식포켓
AK라디오

사건사고

경찰 "韓대학생 부검 위해 국과수 등 7명 오늘 저녁 출국"

정동훈기자

입력2025.10.19 16:29

시계아이콘00분 16초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

캄보디아에서 현지 보이스피싱 조직에 의해 감금·피살된 한국인 대학생의 부검을 실시하기 위해 경찰 수사관 등이 현지로 출국한다.

캄보디아 온라인 사기에 가담해 구금된 한국인들이 18일 오전 인천국제공항 제2터미널을 통해 송환돼 호송차에 오르고 있다. 이날 송환에는 경찰 호송조 190여명이 투입됐다. 연합뉴스

캄보디아 온라인 사기에 가담해 구금된 한국인들이 18일 오전 인천국제공항 제2터미널을 통해 송환돼 호송차에 오르고 있다. 이날 송환에는 경찰 호송조 190여명이 투입됐다. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

경찰청은 19일 언론 공지를 통해 20일 오전 9시께 시신이 안치돼 있는 캄보디아 프놈펜 소재 사원에서 캄보디아 측과 공동으로 부검을 실시한다고 밝혔다.


경찰청은 국립과학수사연구원(국과수) 부검의, 담당 수사관 등 7명이 공동 부검을 하기 위해 이날 오후 6시 50분께 출국한다고 전했다.

경찰 관계자는 "부검이 종료되면 신속히 화장 등 절차를 거쳐 유해가 송환될 수 있도록 캄보디아 측과 협조할 예정"이라고 말했다.





정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"연봉 2억 줄게, 삼성·SK하닉 출신 환영"…대놓고 韓에 러브콜 보낸 '이 회사' "연봉 2억 줄게, 삼성·SK하닉 출신 환영"…대놓고... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

안 친한 직장동료 결혼식 축의금 "얼마가 적당하죠?"

"애 둘 이상 낳으면 소득세 내지 마라"…출산장려금·육아보조금도 안 통하자 '특단대책'

"차에서 뭐했냐?"…블랙박스서 女아이돌 스킨십 보고 돈 뜯어낸 사장

"고객 돈으로 투자 수익 400억원"…스타벅스 선불금 6년간 2.6조

"걸을 때 수치스러운 소리 난다"…美서 집단소송 걸린 운동화

'광대가 매직으로 써 넣은 Q'…삼성전자, 거짓말쟁이 中TV업체 직격

"사람을 부리토처럼 말았다"…美이민당국 구속구 인권침해 논란

새로운 이슈 보기