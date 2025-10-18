홍라희·이부진·이서현, 삼성전자 주식 1조7000억원 매각

홍라희 리움미술관 명예관장, 이부진 호텔신라 사장, 이서현 삼성물산 사장 등 세 모녀가 상속세 납부 등을 위해 삼성전자 주식 1조7000억원어치를 처분한다.

17일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 홍라희 명예관장과 이부진 사장, 이서현 사장은 전날 신한은행과 총 1771만6000주 규모의 삼성전자 주식 매각을 위한 신탁계약을 체결했다.

당일 종가인 9만7900원 기준으로 1조7344억원에 이른다. 매각 주식 수는 홍라희 명예관장이 1000만주, 이부진 사장이 600만주, 이서현 사장이 171만6000주다.

매각 기간은 내년 4월말까지다. 매각 이유는 "세금 납부와 대출금 상환 목적"이다. 이재용 삼성전자 회장을 포함한 삼성 오너 일가 4인은 2020년 상속 개시 이후 5년간 6회에 걸쳐 총 12조원의 상속세를 분할납부(연부연납) 중이다. 내년 4월 마지막 6차 납부다.

매각이 마무리되면 홍라희 명예관장의 삼성전자 지분은 1.66%(9797만8700주)에서 1.44%(8797만8700주)로 떨어진다. 이부진 사장은 4174만5681주(0.71%), 이서현 사장은 4557만4190주(0.77%)를 보유하게 된다.





