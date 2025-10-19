신세계그룹, 연중 최대 쇼핑축제 '쓱데이'…역대급 행사물량 2조원

10월30일~11월9일 진행…기간·규모 최대

주요 계열사 총출동, 창고 대방출 세일

반값 한우·TV·와인, 詩공모전·감성 캠핑까지

신세계그룹은 오는 30일부터 다음 달 9일까지 온·오프라인 주요 계열사가 총출동하는 쇼핑축제 '쓱데이'를 개최한다고 19일 밝혔다.

6회째인 올해 쓱데이에는 G마켓, SSG닷컴 등 온라인 계열사와 이마트, 신세계백화점 등 18개 주요 계열사가 참여한다. 역대 최대인 2조원을 훌쩍 넘는 행사 물량을 준비했다. 이마트를 시작으로 백화점, SSG닷컴, G마켓, 신세계까사 온라인몰 굳닷컴 등 온·오프라인 전 채널이 순차적으로 행사에 참여한다.

지난해 쓱데이 행사가 열린 이마트 용산점. 이마트 제공

먹거리·가전·가구 최대 50% 할인전

이마트는 행사 기간을 오는 30일부터 다음 달 2일까지로 기존보다 하루 늘렸다. 이 기간 '한우데이'를 통해 한우 전 품목을 최대 50% 할인하고, 일상용품과 먹거리도 최대 50% 할인한다. 이마트 에브리데이에서도 한우 전 품목을 최대 40% 할인 판매한다.

G마켓과 옥션은 오는 30일부터 다음 달 9일까지 로보락 로봇청소기(S9 MaxV Ultra), 에버랜드 종일권, 피코크 떡갈비, 크리넥스 화장지 등 '시그니처 특가템' 4종을 단독 특가로 판매한다.

신세계까사는 까사미아 인기 소파 '캄포시리즈'를 최대 50% 할인하고, 1인용 리클라이너 '옴므'를 40만원대에 선보여 혼수나 이사를 준비하는 고객에게 특별한 혜택을 제공한다.

스타벅스는 쓱데이 기념 크리스마스 시즌 캐릭터 굿즈 25종을 출시하며, 이마트24는 미슐랭 셰프와 협업한 도시락을 선보인다. 신세계푸드는 NBB 골든 카츠 버거, 골든 모짜카츠 버거 등 쓱데이 전용 상품을 기획했다.

창고 대방출 '제대로 된 클리어런스 세일'

올해 쓱데이의 핵심 키워드 중 하나는 '제대로 된 클리어런스 세일'이다. 신세계그룹은 쓱데이를 '공식적인 창고 대방출의 날'로 정하고, 각 사가 보유한 상품을 합리적인 가격에 선보인다.

우선 이마트는 아이폰15를 3000대 한정으로 30% 할인해 판매하며, 이마트24는 스마트TV를 최대 50% 할인한다. 캠핑용품도 최대 50% 할인해 판매한다.

신세계까사는 인기 가구와 인테리어 소품을 최대 80% 할인하고, 신세계푸드는 쓱닷컴에서 올반키친 왕교자 만두 등 자사 만두 제품을 최대 40% 할인한다.

또 스타필드, 사이먼 아울렛 등 오프라인 공간을 활용한 클리어런스 팝업 스토어도 운영해 나들이와 쇼핑을 동시에 즐길 수 있는 기회를 제공한다.

스타벅스는 스타필드 수원에서 1년 중 단 한 번 열리는 클리어런스 팝업스토어를 통해 스타벅스 인기 MD(상품기획자) 상품을 할인 판매한다. 신세계 L&B는 스타필드 고양에서 와인·위스키 클리어런스 팝업스토어를 열고, 프리미엄 와인과 싱글몰트 위스키를 최대 60% 할인한다.

이 밖에 신세계사이먼은 여주 프리미엄아울렛에서 분더샵, 시코르, W컨셉 등 9개 그룹사·30개 브랜드가 참여하는 패션 브랜드 클리어런스 대전을 개최한다.

쓱데이 포스터. 신세계그룹 제공

재미 가득한 놀이터, 올해는 감성 가득 문화축제로

신세계그룹은 고객이 직접 참여하고 경험하는 프로그램도 확대했다. 대표 행사로 일상 속 힐링을 주제로 한 전 국민 시 공모전 '쓱쓱문학관'을 개최하며, 우수작은 신세계그룹 광고와 콘텐츠에 활용할 예정이다.

또 스노우피크와 협업해 용인 에버랜드 인근 캠프필드에서 오는 31일부터 이틀간 캠핑과 문화체험을 즐길 수 있는 '쓱데이 감성캠핑 in Campfield'가 열린다. 행사 기간 유명 셰프의 쿠킹쇼, 피코크 밀키트 시식, 캠핑용품 체험존이 운영되며, 참가자 전원에게 쓱데이 한정 굿즈를 제공한다.

스타필드에서는 슈퍼셀 게임대회, 캐릭터 퍼레이드, 재즈 공연 등 가족 대상 이벤트가 열리고, 신세계백화점은 점포 내 문화공연을, 사이먼 아울렛은 자선바자회와 기부 캠페인을 통해 따뜻한 나눔을 실천한다.

외국인과 함께하는 K쇼핑 페스타

올해 쓱데이에서는 외국인 관광객 대상 혜택도 확대한다. 해외 점포 및 제휴사와 협업해 K쇼핑의 위상을 높인다는 계획이다. 이마트24는 말레이시아 현지 점포에서 쓱데이 경품 이벤트를 열고, 현지 고객에게 한국 여행 패키지를 증정한다. 또 말레이시아 관광청과 협업으로 국내 고객 대상 경품 이벤트를 진행하고 코타키나발루 투어 상품을 제공한다.

방한 외국인 관광객을 위한 다양한 프로모션도 준비했다. 조선호텔과 JW메리어트는 외국인 투숙객에게 식음과 레저 할인 혜택을 제공하고, 이마트24는 외국인 인기 상품을 최대 30% 할인한다. 면세점은 사회관계망서비스(SNS) 팔로워를 대상으로 쇼핑지원금을 증정한다.

신세계그룹 관계자는 "올해 쓱데이는 우리가 가장 잘할 수 있는 방식으로 고객에게 힐링을 전하는 축제로 기획했다"며 "쇼핑을 넘어 문화와 감동을 함께 전하는 행사로 계속 발전시킬 것"이라고 밝혔다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>