리츠협회-부동산원, 리츠 활성화 '맞손'…"금융 생태계 핵심축으로"

부동산금융 선진화 기여

한국리츠협회와 한국부동산원이 국내 리츠(REITs·부동산투자회사) 시장 활성화를 위해 손잡았다. 양 기관은 17일 업무협약(MOU)을 체결하고 교육, 정책, 산업 협력 등 4개 분야에서 협력을 강화하기로 했다.

이번 협약은 두 기관의 전문성과 네트워크를 결합해 리츠 산업 성장 기반을 넓히고 부동산 금융시장의 지속가능한 발전을 추진하기 위한 것이다. 협력 분야는 ▲리츠시장 발전을 위한 교육·인력양성 ▲부동산 금융의 선진화 및 활성화를 위한 정책 협력 ▲업계 현안에 대한 상시 소통체계 구축 ▲양 기관 동반성장을 위한 협력사업 발굴 등이다.

정병윤 한국리츠협회장(왼쪽)과 손태락 한국부동산원장이 한국부동산원 서울사무소에서 개최된 업무협약식에서 기념 촬영을 하고 있다. 한국리츠협회·한국부동산원 AD 원본보기 아이콘

정병윤 리츠협회장은 "부동산 시장의 공공성과 전문성을 대표하는 한국부동산원과의 협력으로 리츠 산업이 한 단계 더 도약할 수 있는 기반이 마련됐다"며 "리츠가 단순한 투자상품을 넘어 국민 생활과 지역경제에 기여하는 금융 생태계 핵심축으로 자리 잡을 수 있도록 적극적으로 지원하겠다"고 말했다.

손태락 부동산원장도 "이번 협약으로 리츠 시장 지원을 위한 구체적인 협력체계가 마련됐다"며 "리츠협회와의 긴밀한 공조를 통해 리츠제도가 부동산금융 혁신을 이끄는 동시에 투자자들에게 더욱 신뢰받는 제도로 자리매김할 수 있도록 적극적으로 노력하겠다"고 했다.

리츠란 다수의 투자자로부터 자금을 모아 부동산 개발 또는 매입·운영, 부동산 관련 유가증권 등에 대한 투자로 발생하는 수익을 투자자에게 돌려주는 간접투자 형태의 부동산투자회사를 말한다. 부동산원은 리츠 영업인가·등록 시 심사 검토 및 검사·감독지원 업무를 위탁 수행하고 있다.





최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>