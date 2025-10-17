본문 바로가기
Dim영역
전국
여성포럼
지식포켓
AK라디오

호남

순천시·경찰·모범운전자회, 추석 성묘객 교통봉사 활동

호남취재본부 이경환기자

입력2025.10.17 14:42

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

추모공원·공원묘지 등 교통혼잡 해소

순천시는 경찰·모범운전자회와 공동으로 올해 추석 연휴기간 추모공원과 공원묘지에서 성묘객 집중에 따른 교통혼잡 해소를 위해 차량소통 봉사활동을 펼쳤다. 순천시 제공

순천시는 경찰·모범운전자회와 공동으로 올해 추석 연휴기간 추모공원과 공원묘지에서 성묘객 집중에 따른 교통혼잡 해소를 위해 차량소통 봉사활동을 펼쳤다. 순천시 제공

AD
원본보기 아이콘

전남 순천시는 경찰·모범운전자회와 공동으로 올해 추석 연휴기간 추모공원과 공원묘지에서 성묘객 집중에 따른 교통혼잡 해소를 위해 차량소통 봉사활동을 펼쳤다고 17일 밝혔다.


시는 성묘객으로 인해 교통이 상습적으로 정체되는 구간에 공무원 20여명과 순천경찰서 및 모범운전자회가 함께 교통정리와 주정차 안내를 통해 성묘객들의 안전과 편의를 제공했다.

봉사활동은 지난 2023년부터 시작됐으며, 모범운전자회 회원 19명은 오전 8~12시 추모공원 입구에서 봉안당 주차장까지 교통정리에 참여해 성묘객이 불편을 겪지 않도록 안내했다.


문봉현 모범운전자회장은 "설과 추석 명절이 되면 추모공원에서 회원들과 자발적으로 성묘객 교통정리에 참여하고 있다"며 "추모공원을 찾는 성묘객이 불편 없이 성묘할 수 있도록 도움을 줘 기쁘다"고 말했다.


한편 올 추석 연휴동안 추모공원과 공원묘지를 찾은 성묘객은 4만1,000여명에 달했으며, 시는 추석 명절 당일 오전 7시부터 조기 개장하고 오후 6시까지 2시간 확대 운영해 성묘객에게 편의를 제공했다.




호남취재본부 이경환 기자 khlee2762@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"윤석열 왜 일본하고 가까웠는지 낱낱이 드러나"…소문 무성했던 '그 방'의 실체 증언 나왔다 "윤석열 왜 일본하고 가까웠는지 낱낱이 드러나"…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"한국 화장품 공짜래" 日 여성들 무료 자판기로 '우르르'

"월급 200 고졸 주제에 감히"…신혼여행 간 신부, 숙박업소 직원에 막말

"절대 못 잡죠" 조롱글까지…인천 고교 폭발물 협박범 추적 난항

"尹 한남동 관저에 일본식 다다미방·히노키탕 설치" 공사업체 실토

"캄보디아 '범죄 배후' 의심 프린스그룹, 서울 도심서 사무실 운영"

캄보디아, 가이드만 믿으면 된다?…정부 경고에도 여행사는 '안내 없음'

삼성, '투자하는 바이오'로 체질 대전환

새로운 이슈 보기