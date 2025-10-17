“미래 복지인재, 지역이 함께 키운다”… 울진군, 군수 초청 간담회

경북전문대, RISE 지역복지 활성화 간담회



손병복 군수 ‘미래를 향한 우리의 도전’ 특강

경북 울진군은 지난 15일, 경북전문대 울진캠퍼스에서 '지역복지 활성화를 위한 울진군수 초청 간담회'를 사회복지과 재학생들을 대상으로 진행했다.

이번 간담회는 RISE 지역복지 활성화와 산학 협력 강화를 위한 자리로, 사회복지과 교수진과 재학생 등 80여명이 함께한 가운데 '미래를 향한 우리의 도전'을 주제로 한 특강에서 손병복 군수는 자신의 공직 경험과 비전을 바탕으로 재학생들과 다양한 의견을 공유했다.

특히 군수와 학생 간 직접적인 대화를 통해 지역사회가 필요로 하는 인재상과 사회복지 현장의 직업적 요구에 대한 이해를 높이는 계기가 되었으며, 향후 취업에 필요한 정보와 인적 네트워크를 넓힐 수 있는 의미 있는 시간으로 이어졌다.

손병복 군수는 "학생들이 지역복지의 주체로 성장해 나가길 기대한다"며 "앞으로 미래 복지 인재들이 현장에서 역량을 발휘하며 성장할 수 있도록, 울진군은 교육기관과의 협력과 지원에 최선을 다하겠다"라고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



