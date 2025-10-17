본문 바로가기
Dim영역
전국
여성포럼
지식포켓
AK라디오

영남

부산부민병원, ‘변비와 대장건강’ 주제 부민건강교실 개최

영남취재본부 조충현기자

입력2025.10.17 12:52

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

정대진 소화기내과 과장 강연

지역주민 건강관리 정보 제공

부산부민병원(병원장 최창화)은 지난 16일 본관 지하 2층 대강당에서 '변비와 대장건강'을 주제로 부민건강교실을 개최했다.


이 강연은 소화기내과 정대진 과장이 진행, 대장 기능의 이해부터 변비의 원인과 관리법까지 실생활에 도움이 되는 건강 정보를 폭넓게 다뤘다.

부산부민병원 소화기내과 정대진 과장. 부산부민병원 제공

부산부민병원 소화기내과 정대진 과장. 부산부민병원 제공

AD
원본보기 아이콘

정 과장은 "변비는 단순한 배변 문제를 넘어 대장의 운동성 저하, 장내 미생물 불균형, 점막 손상 등 다양한 원인이 복합적으로 작용하는 질환"이라며 "충분한 수분과 식이섬유 섭취, 규칙적인 식습관과 적절한 운동으로 장의 리듬을 유지하는 것이 중요하다"고 강조했다.

또 그는 대장 건강을 위한 실천 방안으로 △하루 1.5∼2ℓ의 수분 섭취 △잡곡·채소·과일 섭취로 장내 유익균 증진 △장시간 배변 참지 않기 △무리한 다이어트·불규칙한 식사 피하기 등을 제시했다.


'부민건강교실'은 지역 주민의 건강 증진을 위해 매월 진행되는 정기 건강 강좌로 누구나 무료로 참여할 수 있다.


11월 건강교실은 휴강하며, 다음 강의는 12월 11일 개최될 예정이다.

부산부민병원 관계자는 "지역사회와 함께 건강문화를 확산하기 위해 다양한 주제의 강좌를 지속적으로 운영하겠다"고 전했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"윤석열 왜 일본하고 가까웠는지 낱낱이 드러나"…소문 무성했던 '그 방'의 실체 증언 나왔다 "윤석열 왜 일본하고 가까웠는지 낱낱이 드러나"…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"尹 한남동 관저에 일본식 다다미방·히노키탕 설치" 공사업체 실토

우주 결혼식은 '미션 임파서블'?…톰 크루즈, 26세 연하 연인과 결별

"캄보디아 '범죄 배후' 의심 프린스그룹, 서울 도심서 사무실 운영"

추석때 사 입히고 끝나면 환불…"쿠팡이 한복 대여 숍이냐" 내부서도 부글부글

"대중들 개돼지라 금방 잊을 것" 韓 정부 난리에 캄보디아 모집책 '코웃음'

"투기 잡다가 무주택까지 잡네"…강북구 주담대, 마·성·광보다 줄었다

삼성, '투자하는 바이오'로 체질 대전환

새로운 이슈 보기