부산부민병원, ‘변비와 대장건강’ 주제 부민건강교실 개최

부산부민병원(병원장 최창화)은 지난 16일 본관 지하 2층 대강당에서 '변비와 대장건강'을 주제로 부민건강교실을 개최했다.

이 강연은 소화기내과 정대진 과장이 진행, 대장 기능의 이해부터 변비의 원인과 관리법까지 실생활에 도움이 되는 건강 정보를 폭넓게 다뤘다.

부산부민병원 소화기내과 정대진 과장.

정 과장은 "변비는 단순한 배변 문제를 넘어 대장의 운동성 저하, 장내 미생물 불균형, 점막 손상 등 다양한 원인이 복합적으로 작용하는 질환"이라며 "충분한 수분과 식이섬유 섭취, 규칙적인 식습관과 적절한 운동으로 장의 리듬을 유지하는 것이 중요하다"고 강조했다.

또 그는 대장 건강을 위한 실천 방안으로 △하루 1.5∼2ℓ의 수분 섭취 △잡곡·채소·과일 섭취로 장내 유익균 증진 △장시간 배변 참지 않기 △무리한 다이어트·불규칙한 식사 피하기 등을 제시했다.

'부민건강교실'은 지역 주민의 건강 증진을 위해 매월 진행되는 정기 건강 강좌로 누구나 무료로 참여할 수 있다.

11월 건강교실은 휴강하며, 다음 강의는 12월 11일 개최될 예정이다.

부산부민병원 관계자는 "지역사회와 함께 건강문화를 확산하기 위해 다양한 주제의 강좌를 지속적으로 운영하겠다"고 전했다.





