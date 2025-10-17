양자과학기술 도시 겨눴다… 부산시, 제4회 부산 퀀텀 프런티어 포럼 개최

양자 기술과 산업 연계 방안 모색



IBM·디웨이브 전문가 대거 참여

부산의 양자 정보기술 생태계 기반을 확산하기 위한 토론회 열린다.

부산시(시장 박형준)는 오는 21일 오후 2시 부산항국제전시컨벤션센터 컨퍼런스홀에서 '제4회 부산시 퀀텀 프런티어 포럼'을 연다고 밝혔다. 이번 행사는 부산시가 주최하고 부산정보산업진흥원이 주관한다.

포럼은 양자 과학기술과 산업 간 연계 방안을 모색하고 정보 교류를 통해 부산의 양자 정보기술 생태계 기반을 확산하기 위해 마련됐다. 프로그램은 ▲정책 소개 ▲초청 강연 ▲패널 토의 순으로 진행된다.

먼저 '국내 양자 과학기술 정책 소개' 세션에서는 ▲심주섭 과학기술정보통신부 양자혁신기술개발과장이 '양자 과학기술 정책 방향'을, ▲김영희 한국지능정보사회진흥원 양자기술활용센터장이 '양자 기술 산업화 지원'을, ▲이승희 부산정보산업진흥원 전문위원이 '부산시 양자 생태계 조성 현황 및 계획'을 각각 발표한다.

이어 '부산시 양자 생태계 조성 사업 및 강연' 세션에서는 ▲김민성 IBM 사업개발총괄 상무가 '양자컴퓨팅 생태계 조성: 인력 양성'을, ▲김동호 메가존클라우드㈜ 부사장이 '양자 기반 클라우드 초거대 인공지능(AI) 미래를 설계하다'를 주제로 발표한다.

또 ▲제러미 우 디웨이브(D-Wave) 수석 기술고문이 '부산시-디웨이브 협력 방안'을, ▲정재호 연세대학교 양자사업단장이 '대한민국 첫 양자컴퓨터 이야기: 외과의사가 만난 양자컴퓨터, 암 치료의 미래'를 주제로 강연한다.

패널 토의는 '부산시 양자 생태계 조성 발전 방향'을 주제로 진행되며 정진웅 동아대학교 G-LAMP 단장이 사업을 소개하고 김재완 한국표준과학연구원 연구단장이 좌장을 맡는다.

이번 포럼은 양자 과학기술에 관심 있는 시민 누구나 무료로 참여할 수 있다. 온라인 사전 등록 또는 행사 당일 현장 등록을 통해 참여할 수 있다.

부산시는 양자 기술을 '미래 산업의 게임 체인저'로 보고 양자산업 생태계 기반 구축에 힘을 쏟고 있다. 이를 위해 ▲양자 산업육성 기본계획 수립 ▲부산대와의 양자산업 업무협약 ▲IBM·메가존클라우드 등 전문 기업과 협력한 인재 양성 ▲글로벌 네트워크 협력 및 산업육성 전략 수립 등을 추진 중이다.

이준승 부산시 행정부시장은 "이번 포럼이 양자 협력지구 조성의 발판이 되고 지역 산업이 '퀀텀 점프' 할 수 있는 계기가 되길 바란다"며 "산·학·연이 힘을 모아 부산이 양자 선도도시로 도약할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.





