광주 동구, 충장축제서 즐기는 '도깨비 장터' 개최

호남취재본부 민찬기기자

입력2025.10.17 10:03

‘도깨비장터’ 포스터.

광주 동구는 충장로 4가 일대에서 지역 상권 활성화를 위한 특별한 장터 '제2회 RE:VERSE 도깨비장터 IN 충장로'를 개최한다고 17일 밝혔다.


오는 18일 열리는 행사는 지난달 1회차 행사에 이어 두 번째로 열린다. 충장상인회가 주최·주관하고, 동구가 행정 지원과 홍보를 맡았다. 이번 도깨비장터는 더 많은 시민과 관광객이 참여할 수 있도록 '제22회 광주 추억의 충장축제' 기간 중 열리는 것이 특징이다.

이번 행사에서는 충장로 상인들이 직접 참여하는 특별 경매가 열린다. 골동품 등 전문 경매는 물론, 금·양복·한복 등 상인들이 준비한 품목을 현장 경매로 만날 수 있어 이색적인 재미를 더할 예정이다.


또한 추억의 먹거리존이 새롭게 마련돼 떡볶이, 솜사탕, 달고나 등 향수를 자극하는 간식들을 즐길 수 있다. 충장로만의 감성과 레트로 분위기를 한층 살린 먹거리 공간으로 꾸며진다.


이 밖에 남녀노소 누구나 쉽게 참여할 수 있는 ▲보물찾기 ▲룰렛 이벤트 ▲딱지치기 대회 등 추억의 게임 이벤트도 다양하게 마련됐다. '도깨비 신부와의 결혼식'을 테마로 한 포토존이 새롭게 조성돼 방문객들에게 특별한 추억을 선사할 예정이다.

임택 동구청장은 "도깨비장터가 충장축제와 함께 진행되면서 더 많은 시민과 관광객이 충장로를 찾을 것으로 기대된다"면서 "지역 상인들이 직접 주도하는 이 축제가 충장로 상권에 새로운 활력을 불어넣을 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
