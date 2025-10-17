혈액 한 방울로 50여종 암 진단
[속보]삼성물산·삼성전자, 美 암 조기진단 기업 그레일에 1.1억달러 투자
박소연 기자 muse@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스"중국인 관광객, 한국서 운전 가능하게 한다"…조... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[속보]삼성물산·삼성전자, 美 암 조기진단 기업 그레일에 1.1억달러 투자
2025년 10월 17일(금)
[속보]삼성물산·삼성전자, 美 암 조기진단 기업 그레일에 1.1억달러 투자
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"한국이라 가능" 버스기사 친절에 눈물 흘린 日여성 영상 화제
"중국인 관광객, 한국서 운전 가능하게 한다"…조건부 허용 검토
"캄보디아 위험? X이나 먹어라"…승리, 韓 국민 감금 조직 계열사 영상 재조명
"캄보디아 사는 게 행복"…한국인 여성들 나선 이유
'관리부실 이럴수가'…국민연금, 5년간 1000억 넘게 잘못 지급했다
"설마 내 일본여행 때도? 취소해야 하나" 공포…잇따른 강진, 심상치 않다
로보락 왕좌 '흔들'…드리미·에코백스, 한국서 ‘中 로봇청소기 전쟁’
무개념 캠핑? 양양 전기차 충전소에 텐트 치고 반려견 산책까지
취미 즐기다 '인생역전'…500년 전 英 튜더왕가 목걸이 가치는 얼마길래