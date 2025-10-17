"누구나 로봇 만드는 환경 준비…연말 네이버 건물서 로봇 커피 배달"

석상옥 네이버랩스 대표 강연



네이버가 로봇 인공지능(AI) 파운데이션 모델을 개발해 로봇의 능력을 확장하고 웹 기반 운영체계(OS)를 통해 누구나 로봇 서비스를 만들 수 있는 환경을 준비하고 있다고 16일 밝혔다.

석상옥 네이버랩스 대표는 이날 한국정보통신진흥협회(KAIT)가 조선 팰리스 서울 강남에서 연 디지털 인사이트 포럼에서 '미래 도시를 위한 디지털 트윈, AI 그리고 로봇'에 대해 강연하며 이같이 밝혔다.

석 대표는 "미래 도시에는 수만, 수십만 대의 로봇이 사람과 공간을 유기적으로 연결하며 움직이게 될 것"이라며 "네이버는 모든 로봇을 위한 눈과 두뇌를 클라우드에 구축하는 환경을 준비하고 있다"고 소개했다.

석 대표는 "2019년부터 MIT와 산업 협력으로 작은 사이즈의 휴머노이드를 만들었고 똑같은 로봇이 실제로 만들어져 있다"며 "올해 말부터 네이버 1784 건물 안에서 이 로봇이 돌아다닐 예정이다"라고 말했다.

이어 "현재 디자인을 리디자인 중이며 내년부터 루키(네이버 배달 로봇)와 함께 도시락이나 커피를 배달하는 실제 서비스를 할 것"이라고 설명했다.

해당 로봇은 네이버 로봇 클라우드 '아크'와 웹 기반 로봇 운영체제 '아크 마인드'와 연동돼 구동된다.

석 대표는 "아크는 로봇 두뇌를 클라우드에 올린 개념으로 5G 특화망으로 로봇이 초저지연으로 클라우드 지능과 연결된다"며 "작은 로봇도 카메라와 모터, 5G 모듈만 달면 클라우드를 두뇌로 활용할 수 있다"고 설명했다.

아울러 석 대표는 3차원 복원 인공지능(AI) 모델 더스터 새 모델을 내달 중 공개하겠다는 계획을 밝혔다.

그는 "다음 달 더스터 2를 발표할 예정인데 이번 버전은 지오메트리가 훨씬 더 정확하고 이미지 세그멘테이션과 사람 인식까지 가능하다"고 전했다.

이러한 기술을 기반으로 네이버는 이달 말 실내 증강현실(AR) 내비게이션을 상용화할 계획이다. 석 대표는 "사진 한 장으로 위치를 인식해 위치정보시스템(GPS)이 닿지 않는 실내에서도 길 안내를 할 수 있다"고 말했다.





