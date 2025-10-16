[2025국감]국회 산자위, 현대ENG 대표 등 국감 증인 추가 채택

현대차 메타플랜트 건설 정산 지연 문제 관련



국회 산업통상자원중소벤처기업위원회는 16일 주우정 현대엔지니어링 대표이사 등 기업인 2명을 국정감사 증인으로 추가 채택했다.

산자위는 이날 전체회의에서 주 대표이사와 김귀범 창원기전 대표이사를 국정감사 증인으로 채택하는 증인 추가 출석 요구 안건을 의결했다.

강경성 대한무역투자진흥공사 사장이 16일 국회 산업통상자원중소벤처기업 위원회에서 열린 2025년도 국정감사에 출석해 의원 질의에 답하고 있다.

주 대표 등은 오는 24일 열릴 산업통상부 종합감사에서 미국 조지아주 현대차그룹 사바나 메타플랜트(HMGMA) 건설 정산 지연 문제 등에 대한 신문을 받을 예정이다.

산자위는 정용진 신세계 회장 등도 산자부 종합감사 증인으로 채택한 상태다. 산자위는 정 회장을 상대로 온라인 플랫폼의 소비자 정보 보호 현황 등 보안 문제를 질의할 방침이다.





