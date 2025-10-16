본문 바로가기
Dim영역
정치
여성포럼
지식포켓
AK라디오

정당

[2025국감]국회 산자위, 현대ENG 대표 등 국감 증인 추가 채택

장보경기자

입력2025.10.16 14:41

시계아이콘00분 17초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

현대차 메타플랜트 건설 정산 지연 문제 관련

국회 산업통상자원중소벤처기업위원회는 16일 주우정 현대엔지니어링 대표이사 등 기업인 2명을 국정감사 증인으로 추가 채택했다.


산자위는 이날 전체회의에서 주 대표이사와 김귀범 창원기전 대표이사를 국정감사 증인으로 채택하는 증인 추가 출석 요구 안건을 의결했다.

강경성 대한무역투자진흥공사 사장이 16일 국회 산업통상자원중소벤처기업 위원회에서 열린 2025년도 국정감사에 출석해 의원 질의에 답하고 있다. 연합뉴스

강경성 대한무역투자진흥공사 사장이 16일 국회 산업통상자원중소벤처기업 위원회에서 열린 2025년도 국정감사에 출석해 의원 질의에 답하고 있다. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

주 대표 등은 오는 24일 열릴 산업통상부 종합감사에서 미국 조지아주 현대차그룹 사바나 메타플랜트(HMGMA) 건설 정산 지연 문제 등에 대한 신문을 받을 예정이다.


산자위는 정용진 신세계 회장 등도 산자부 종합감사 증인으로 채택한 상태다. 산자위는 정 회장을 상대로 온라인 플랫폼의 소비자 정보 보호 현황 등 보안 문제를 질의할 방침이다.




장보경 기자 jbg@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[르포] "집 보러 온다더니 약속 취소" 썰렁한 마포…"계약금 넣겠다" 전화 폭주한 분당[부동산AtoZ] [르포] "집 보러 온다더니 약속 취소" 썰렁한 마포... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"설마 내 일본여행 때도? 취소해야 하나" 공포…잇따른 강진, 심상치 않다

로보락 왕좌 '흔들'…드리미·에코백스, 한국서 ‘中 로봇청소기 전쟁’

무개념 캠핑? 양양 전기차 충전소에 텐트 치고 반려견 산책까지

취미 즐기다 '인생역전'…500년 전 英 튜더왕가 목걸이 가치는 얼마길래

"이게 진짜 만원?"…지역축제 '닭강정' 바가지 논란

평균 연봉 1억에도…짐 싸서 나가는 이곳

손안의 AI슈퍼컴…젠슨황이 머스크·올트먼에게 들고갔다

새로운 이슈 보기