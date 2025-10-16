본문 바로가기
bhc, '카이막 치즈볼 위크'… 매일 4000원 할인쿠폰 제공

임혜선기자

입력2025.10.16 13:27

쿠폰 사용 고객 대상 300명 추첨
5000원 상당 bhc치킨 모바일 금액권 증정

다이닝브랜즈그룹은 치킨 브랜드 bhc가 22일까지 사이드 신메뉴 '카이막 치즈볼' 주문 시 매일 4000원의 할인 혜택을 받을 수 있는 '카이막치즈볼 위크'를 진행한다고 16일 밝혔다.


bhc, ‘카이막 치즈볼 위크’ 이벤트 포스터. 다이닝브랜즈그룹 제공.

bhc, ‘카이막 치즈볼 위크’ 이벤트 포스터. 다이닝브랜즈그룹 제공.

이번 프로모션은 지난 8월 출시한 '카이막 치즈볼'의 매력을 더 많은 고객이 합리적인 가격으로 직접 맛볼 수 있는 기회를 제공하고자 마련됐다. 행사 기간 동안 bhc 자사 앱에서 4000원 할인쿠폰을 받을 수 있으며, 당일 내 1회 사용이 가능하다. 쿠폰은 카이막 치즈볼 메뉴 포함 2만원 이상 주문 시 적용할 수 있으며 매일 반복 참여할 수 있다.

또한 카이막 치즈볼 할인 쿠폰 사용 후 이벤트 응모하기 버튼을 누른 고객 중 총 300명을 추첨해 'bhc치킨 모바일 금액권 5000원'도 제공된다. 응모는 이벤트 페이지에서 한 번만 하면 되며, 행사 기간 주문 횟수가 많을수록 당첨 확률이 높아진다. '카이막 치즈볼'은 bhc가 지난 8월 새롭게 선보인 사이드 메뉴로, 튀르키예 전통 유제품 '카이막'을 활용해 진한 풍미가 특징이다.





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr
