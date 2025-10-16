현악으로 세계와 소통하다… 고령군, '7회 고령 세계 현 페스티벌' 24일 개최

4개국 아티스트 한무대에

깊어가는 가을, 고령이 세계 각국의 현악 선율로 물든다.

'제7회 고령 세계 현 페스티벌'이 오는 24일 대가야문화누리 우륵홀에서 열린다. 이번 행사는 경북도와 고령군이 주최하고 고령문화원이 주관하며 '현악으로 세계와 소통하다' 주제로 전 세계 현악 연주자들이 한 무대에서 음악으로 교감한다.

올해 페스티벌에는 영국, 오스트리아, 중국, 미국 등 4개국의 세계적인 아티스트와 크리에이터가 참여하고, 고령군립가야금연주단이 함께한다. 이들은 전통과 현대를 넘나드는 독창적인 무대를 통해 국경과 언어의 장벽을 초월한 음악의 언어를 선보일 예정이다.

특히 올해는 단순한 공연을 넘어, 전 세계 현악 크리에이터와 팬이 함께 소통하는 참여형 축제로 기획돼 세대와 문화의 경계를 허무는 열린 무대로 기대를 모은다.

페스티벌의 문을 여는 첫 무대는 영국의 베이시스트 찰스 베르타우드(Charles Berthoud)가 장식한다.

폭넓은 연주 기법을 결합한 독창적인 스타일로 300만명이 넘는 온라인 팔로워를 보유한 그는, 유럽·북미·남미·일본 등 세계 각지에서 활발히 투어를 이어가며 현악의 새로운 가능성을 제시하고 있다.

이어 오스트리아의 기타리스트 베른트 브로드트레거(Bernth Brodtrager)가 무대에 오른다.

200만명 이상의 유튜브 구독자를 보유한 그는 세계적으로 명성 높은 속주 기타리스트로, 이번 공연에서는 대표 협연곡 '도파민(Dopamine)'을 비롯한 9곡을 선보인다. 두 거장의 에너지가 어우러진 강렬한 사운드가 기대된다.

중국의 모윈(Moyun)은 전통 현악기 고쟁에 핑거스타일 기타 기법을 결합한 혁신적인 연주자로, '핑거스타일 고쟁'의 창시자다. 그녀는 이번 무대에서 '이안거사(易安居士)' 외 3곡을 통해 중국 전통음악과 현대 감성이 융합된 사운드를 선보인다.

미국의 조슈아 메식(Joshua Messick)은 세계적인 해머드 덜시머(Hammered Dulcimer) 연주자이자 미국 챔피언십 우승 경력을 가진 아티스트로, 민속음악·클래식·월드뮤직을 넘나드는 폭넓은 레퍼토리를 통해 깊은 울림과 몰입감을 전달한다. 그는 이번 무대에서 '가을비(Autumn Rain)' 등 5곡을 연주하며 가을 정취를 물씬 전할 예정이다.

국내 무대로는 고령군립가야금연주단이 참여한다.

가야금 연주자 9명, 가야금병창 4명, 타악 연주자 2명으로 구성된 연주단은 '서공철류 가야금 산조'를 선보이며, 한국 전통음악의 섬세하고 유려한 선율을 들려줄 예정이다.

공연의 대미는 모든 출연진이 함께하는 '파이널 무대'로 장식된다.

작곡가 이동욱의 작품 '바람의 현(絃) Strings of the Wind'이 연주되며, 각국 아티스트들이 함께 만들어내는 장대한 피날레가 펼쳐진다.

이 곡은 바람 속에 스며 있는 '현(絃)'의 울림을 따라가는 여정을 표현하며, 계면조 아리랑의 정서와 고령아리랑, 본조 아리랑의 희망을 함께 담고 있다.

신태운 고령문화원장은 "이번 축제는 단순히 각국의 현악기를 감상하는 자리가 아니라, 음악을 통해 세계가 서로 이해하고 연결되는 장을 만들고자 한다"며, "고령의 음악 전통 위에 오늘날의 창의적 아티스트들이 어우러져 세대와 문화, 국경을 초월한 열린 소통의 무대가 되길 바란다"고 전했다.

이남철 군수는 "세계문화유산의 도시 고령에서 각국의 아티스트들이 한자리에 모여 현악의 아름다움을 나누게 돼 매우 뜻깊다"며 "가야금의 고장 고령이 전통의 '현(絃)'으로 세계의 음악을 잇는 축제를 통해 서로 다른 문화와 정서가 하나의 울림으로 어우러지길 바란다"라며 "고령군은 가야금의 선율로 세계와 소통하며, 전통과 현대가 조화를 이루는 문화도시로 발전해 나가겠다"고 말했다.

제7회 고령 세계 현 페스티벌. AD 원본보기 아이콘





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>