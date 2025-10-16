본문 바로가기
Dim영역
사회
여성포럼
지식포켓
AK라디오

지역

평택 한미친선문화한마당에 '잉글리시 페스타 존' 운영

정두환기자

입력2025.10.16 11:24

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

체험·놀이 통한 영어 학습 경험 제공

경기도 평택시국제교류재단 평택영어교육센터는 오는 25~26일 평택 신장근린공원에서 열리는 '제22회 한미친선 문화한마당'에서 '잉글리시 페스타 존(English Festa Zone)'을 운영한다.

평택 한미친선문화한마당에 '잉글리시 페스타 존' 운영
AD
원본보기 아이콘

이곳에서는 축제 참가자들이 체험과 놀이를 통해 영어를 배우고 즐길 수 있도록 다양한 프로그램을 마련한다. 공간 운영 시간은 축제 기간 오후 1시부터 오후 8시까지다.


주요 프로그램으로는 ▲AI 잉글리시존 ▲영어 미션존 ▲영어사용존 ▲팝업 액티비티존 등이다.

'AI 잉글리시존'에서는 스마트 보드를 활용한 AI 영어 콘텐츠 체험을, '영어 미션존'에서는 게임 형식의 임무 수행을 통해 영어 학습을 경험할 수 있다.


'영어 사용존'에서는 참가자들이 원어민과 영어로 의사소통하여 먹거리나 물품을 구매하는 실생활 중심 체험이 진행된다. '팝업 액티비티존'에서는 구글폼 접수를 통해 사전 모집한 참가자들이 라인댄스를 즐길 수 있다.


자세한 정보는 평택영어교육센터 누리집과 카카오톡 채널을 통해 확인할 수 있다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[단독] "평균 연봉 1억이지만 못 버텨요" 금감원 3040 퇴직자 2배 '껑충' [단독] "평균 연봉 1억이지만 못 버텨요" 금감원 3... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"그때 민주당 재집권 보고서 '부동산대책 답안지'였다"…보유세 확 올리나

무개념 캠핑? 양양 전기차 충전소에 텐트 치고 반려견 산책까지

취미 즐기다 '인생역전'…500년 전 英 튜더왕가 목걸이 가치는 얼마길래

"이게 진짜 만원?"…지역축제 '닭강정' 바가지 논란

"테이블에 기저귀 버리고 갔다"… 젊은 부부에 분노한 고기집 사장

"설마 내 일본여행 때도? 취소해야 하나" 공포…잇따른 강진, 심상치 않다

출근길 '먹통'된 유튜브·유튜브 뮤직…글로벌서 오류 발생

새로운 이슈 보기