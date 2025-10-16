본문 바로가기
금산군, 군민 화합 '제1회 금산군민 한마당 체육대회' 개최

충청취재본부 모석봉기자

입력2025.10.16 10:11

10개 읍·면 함께하는 화합과 소통의 장 마련

오는 25일 오전 8시부터 오후 6시까지

사진=금산군 제공

사진=금산군 제공

금산군이 오는 25일 금산군종합운동장에서 10개 읍·면 통합 '제1회 금산군민 한마당체육대회'를 개최한다.


이번 대회는 기존 읍·면별로 개별 진행되던 체육대회를 올해 처음으로 통합해 군민 전체가 함께 참여하는 행사로 마련했다.

특히, 승부 중심이 아닌 함께 즐기는 참여형 축제로 추진되며 주민 간 소통과 화합을 강화하는 데 중점을 뒀다.


개회식에서는 초청공연 및 읍·면 소개, 대회사, 축사, 응원 영상 상영, 성화 점화 등이 진행된다.


본격적인 경기에 금산군 10개 읍·면 선수단이 참가해 ▲게이트볼 ▲족구 ▲탁구 ▲한궁 등 4개 체육 종목과 ▲윷놀이 ▲단체줄넘기 ▲제기차기 ▲팔씨름 ▲투호 ▲힘자랑 등 6개 민속 종목에서 기량과 열정을 겨룬다.

또한, 대회장 주변 주차장 등에 선수단과 관람객을 위한 먹거리 부스와 체험 프로그램이 운영돼 즐거운 대회를 만드는 데 일조할 예정이다.


박범인 금산군수는 "이번 체육대회는 군민 모두가 함께 어울리며 웃고 즐기는 화합의 한마당이 될 것"이라며 "바쁜 일상에서 군민들이 잠시 쉬어가며 활력과 공동체 의식을 느낄 수 있는 뜻깊은 시간이 되길 바란다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
