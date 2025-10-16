새로운 협력의 장… 울산시-우즈벡 페르가나 주, 자매도시 협약 체결

16일, 산업·문화·인적 교류 확대 기대

울산시는 16일 오후 4시 시청 본관 2층 대회의실에서 김두겸 시장과 보자로프 하이룰라 우즈베키스탄 페르가나 주지사 등 주요 인사 20여명이 참석한 가운데 자매도시 협약을 체결한다.

이번 협약은 지난 3월 울산시 해외사절단이 페르가나 주를 방문해 조선업 인력 양성사업 협력을 위해 체결한 '우호 교류 협력 의향서'를 바탕으로 추진됐다.

이를 통해 울산시와 페르가나 주는 그간 쌓아온 교류 의지를 공식화하고, 협력 범위를 한층 넓힌다는 계획이다.

협약에 따라 양 도시는 경제, 무역, 과학기술, 문화, 교육, 인적자원 등 다양한 분야에서 교류와 협력을 확대하기로 했다. 또 기업 투자와 민간 교류를 지원하고, 공동 관심사에 대한 소통과 협력도 강화할 방침이다.

협력은 이미 가시적인 성과로 나타나고 있다. 페르가나 주에 설립된 '울산글로벌인력양성센터'에서 배출된 조선업 기술인력이 '울산형 고용허가제' 시범사업을 통해 지역 조선업계에 취업하면서 숙련 인력난 해소에 실질적인 도움이 되고 있다.

김두겸 시장은 "오늘은 양 도시가 산업과 사람, 문화로 이어지는 새로운 협력의 장을 여는 뜻깊은 날"이라며 "경제뿐만 아니라 다양한 분야에서 활발한 교류가 이뤄져 양 도시가 긴밀한 협력관계로 발전하기를 기대한다"라고 말했다.

울산시는 '산업수도'의 기반 위에 '인공지능(AI) 수도'라는 새로운 도시 이상(비전)을 세우고 지속가능한 미래도시로 나아가고 있다. 특히 이번 협약을 계기로 국제협력의 폭을 넓히고 산업·문화·인적 교류를 강화할 계획이다.





