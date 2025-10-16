스웨덴 왕세녀 접견한 李대통령 "스웨덴은 한국이 가야할 복지국가 전형"

이재명 대통령이 15일 서울 용산 대통령실에서 한국을 공식 방문 중인 스웨덴의 빅토리아 왕세녀 내외를 접견했다고 대통령실이 밝혔다.

이 대통령은 이날 "한국과 스웨덴은 정말 특별한 관계라고 할 수 있다. 한국 국민에게는 스웨덴이 아주 정겹게 느껴진다"면서 "(스웨덴은) 대한민국이 가야 할 복지국가의 전형이기도 하다"고 말했다. 이어 이 대통령은 "저 같은 경우 아바(ABBA), 한강 작가 덕분에 스웨덴에 아주 각별한 감정을 느끼고 있다"고 언급했다.

이에 빅토리아 왕세녀는 "너무 기대했던 중요한 방문"이라며 "앞으로 양국 관계를 더욱 발전시킬 좋은 기회"라고 했다. 아울러 이 대통령아 17일까지 한국에 머무른다는 빅토리아 왕세녀의 말에 "시간이 짧아 아쉽지만, 한국은 지금이 딱 좋은 계절"이라면서 "스웨덴보다 나을지는 모르겠다"고 했다. 빅토리아 왕세녀는 "오늘 하루만 보더라도 굉장히 아름다운 하루였다"고 말했다.

비공개 환담에서 이 대통령은 "첨단기술 및 재생에너지 등 분야에서 한국과 스웨덴 간의 협력 기회가 많을 것"이라며 "여러 방한 일정이 성공적으로 진행되길 바란다"고 말했다고 강유정 대통령실 대변인이 서면 브리핑을 통해 전했다.

이 대통령은 또 "스웨덴이 한국전쟁 당시 의료지원단 파견 및 한반도 특사 운영 등을 통해 한반도 평화에도 기여하고 있음을 높이 평가한다"며 "앞으로도 한반도의 평화와 안정을 위해 계속 긴밀히 협력해 나가길 바란다"고 말했다. 이에 빅토리아 왕세녀는 "이번 방문에서 '한-스웨덴 지속가능 파트너십 서밋' 등을 통해 양국 경제계·기업 간 만남도 진행될 예정"이라며 "녹색 전환, 에너지 등 새로운 분야로 양국 간 협력이 확대되길 기대한다"고 했다.

빅토리아 왕세녀는 또 "한국 문화의 글로벌 확산에 한-스웨덴 간 협력이 미력하나마 기여하고 있음을 기쁘게 생각한다"며 "K팝 등 한국 문화가 스웨덴에서도 큰 인기를 누리고 있다"고 했다.

한편 경제사절단을 이끌고 17일까지 한국을 방문 중인 빅토리아 왕세녀 내외는 판문점 방문하고 한-스웨덴 지속 가능 파트너십 서밋 참석, 부산 스웨덴 참전 기념비 방문 등의 일정을 소화할 계획이다.





