세계적 수준 국제학교 유치 총력… 포항시 대표단, 영국 명문 CCB 방문

산업도시 넘어 교육·연구도시로… 국제학교 설립 협력 논의 CCB와 맞손



이강덕 시장, "국제학교, 외국기업 유치·정주 경쟁력 핵심 인프라 될 것"

포항시가 글로벌 교육 인프라 구축을 위한 세계적 수준의 국제학교 유치에 속도를 내고 있다.

이강덕 포항시장과 임주희 포항시의회 경제산업위원장을 비롯한 포항시 대표단은 지난 14일(현지시간) 영국 왕립학교 '크라이스트 칼리지 브레콘(Christ College Brecon)'을 방문해 마이클 데이비스 이사장과 가레스 피어슨 교장을 만나 포항국제학교 설립 협력 방안을 논의했다.

이강덕 포항시장은 11월 포항 방문 초청과 양 기관 간 업무협약 체결을 제안했으며 CCB 측은 이를 긍정적으로 수락했다.

1541년 개교해 484년 전통을 이어온 CCB는 영국 왕실 공식 후원을 받는 기숙형 사립학교로, 탄탄한 이공계 중심 교육과 전인교육 철학으로 명성이 높다.

포항시는 포스텍과 지역 연구기관 등과의 연계 효과를 높여 미래형 국제교육 허브를 구축한다는 목표로 이날 회의에서 국제학교 유치 추진 배경과 교육 비전을 설명했다.

CCB는 자교의 오랜 전통과 전인교육 철학, 교과 운영 경험을 공유하며 포항과의 중장기적 협력 가능성을 확인했다. 또 방문단은 교실·기숙사·예술동 등 주요 시설을 둘러보며 향후 포항 내 유치 시 참고할 세부 사항도 점검했다.

특히 이강덕 시장은 오는 11월 내 포항 방문 초청과 양 기관 간 업무협약(MOU) 체결을 제안했으며 CCB 측은 이를 긍정적으로 수락했다.

CCB 측은 본교의 전통과 교육 철학을 잇는 아시아 최고 수준의 명문 국제학교를 설립하는 것이 목표라고 밝히며, 포항 분교 개교에 대한 의지를 드러냈다.

포항시가 이미 확보하고 있는 펜타시티 내 6만 6000㎡ 규모의 국제학교 부지에 CCB 주요 인사들이 방문해 부지 실사와 업무협약을 체결할 예정이다.

2029년 개교를 목표로 추진되는 포항국제학교는 경북 최초의 외국교육기관이자 전국 단위 학생 모집이 가능한 기숙형 글로벌 캠퍼스로 조성된다.

포항 설립 시 지역 내 글로벌 교육 환경 조성은 물론 외국기업 유치와 정주 여건 개선 등 지역 발전 전반에 큰 역할을 할 것으로 기대된다.

시는 첨단산업과 R＆D 전문인력 유치, 외국 기업 투자 유치 등 포항의 글로벌 경쟁력 제고에 기여할 수 있도록 TF 구성 등 모든 행정력을 동원해 속도감 있게 추진할 계획이다.

이강덕 시장은 "철강 중심의 산업도시에서 교육·연구·첨단산업이 공존하는 글로벌 도시로 전환하고 있는 포항에 국제학교가 설립되면 미래 경쟁력을 높이는 핵심 인프라가 될 것"이라며 "경제자유구역을 국가첨단전략산업의 글로벌 허브로 도약시키기 위한 R＆D 인재 유치와 도시의 미래 경쟁력 확보를 위해 세계적 수준의 국제학교 유치를 반드시 성사시키겠다"고 강조했다.

임주희 포항시의회 경제산업위원장도 "국제학교는 지역 인재 양성뿐 아니라 외국 기업의 투자 여건과 정주 여건을 향상시키는 핵심 시설"이라며 "포항시의회도 행정부와 적극 협력해 국제학교 유치 성사에 총력을 다하겠다"고 말했다.

포항융합기술지구(펜타시티)에 설립 예정인 국제학교는 '경제자유구역의 지정 및 운영에 관한 특별법'에 따라 외국교육기관으로 분류돼 일부 내국인 입학도 허용되며 이 법에 따라 현재 국내에는 대구 1개소(대구국제학교), 인천 송도 2개소(채드윅송도국제학교, 칼빈매니토바국제학교), 총 3개소가 운영 중이다.

영국 크라이스트 칼리지 브레콘을 방문한 포항시 대표단이 학교측과 단체기념촬영을 하고 있다.





영남취재본부 김철우 기자



