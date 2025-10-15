본문 바로가기
Dim영역
전국
여성포럼
지식포켓
AK라디오

영남

고령군, 달성군·달서구 협업 ‘달리고’ 투어버스 운행

영남취재본부 조충현기자

입력2025.10.15 12:41

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

3개 지자체 연계 관광프로그램

역사·자연·문화 한 번에 즐긴다

경북 고령군은 인접한 달성군, 달서구와 협업해 오는 11월 23일까지 매주 주말(토·일) 총 15회에 걸쳐 '달리고' 투어버스를 운행한다.


'달리고' 투어버스는 3개 지자체의 대표 관광지를 한데 묶은 시티투어 프로그램으로, 자연·문화·역사를 한 번에 탐방할 수 있는 것이 특징이다. 문화관광해설사가 동행해 지역의 역사와 스토리를 생생하게 전달한다.

이번 투어는 ▲고령 지산동고분군과 대가야박물관을 중심으로 한 '역사 속으로 달리고' ▲달성군 송해공원, 비슬산자연휴양림 등을 둘러보는 '가을로 달리고' ▲달서구 대명유수지와 대구수목원을 탐방하는 '자연으로 달리고' 등 3가지 코스로 운영된다.


이용요금은 성인 5000원, 경로 4000원, 어린이·장애인 3000원이며, 사전예약제로 운영된다. 예약과 문의는 대구시관광협회를 통해 가능하다.


2021년 시작된 '달리고' 투어버스는 올해로 5년째를 맞으며, 3개 지자체의 상생협력 관광모델로 자리 잡았다. 지역 간 관광자원을 연계해 관광객 유입을 확대하고, 지역경제 활성화에 기여하고 있다.

이남철 군수는 "이번 '달리고' 시티투어는 가을 정취 속에서 지역의 숨은 명소와 문화를 함께 체험할 좋은 기회"라며 "3개 지역의 관광 협력을 통해 더욱 풍성한 여행 콘텐츠를 선보이겠다"고 말했다.

고령군 달리고 프로그램 포스터.

고령군 달리고 프로그램 포스터.

AD
원본보기 아이콘




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

아파트 17채·230억 저택…'한국인 납치' 캄보디아 사기조직 금융 제재하는 美·英 아파트 17채·230억 저택…'한국인 납치' 캄보디아... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"대기업 안 다니는데도 부럽다"연간 1억 넘게 버는 유튜버 4000명 돌파

1800만원 짜리 명품 반지, 알고보니 불량품?…까르띠에 "환불 진행"

伊 총리엔 "아름다워", UAE 부통령엔 "끝도없이 돈 많아"…선 넘은 트럼프

"이 차 절대 타지 마세요"…중대 결함에도 중고시장에 우르르

李 대통령 출연 '냉부해' 댓글 삭제 논란…구글코리아 "정부 요청 없었다"

삼성전자 주가 2배 뛰면 1억 받는다"3년 뒤라고요? 이직 못하겠네"

해병특검, 오동운 공수처장 ‘직무유기 혐의’ 입건… 공수처 압수수색

새로운 이슈 보기