본문 바로가기
Dim영역
전국
여성포럼
지식포켓
AK라디오

영남

K-컨템포러리 감성, 부산 상륙… 민주킴×파쿠아 부산 첫 팝업스토어

영남취재본부 김철우기자

입력2025.10.15 09:38

시계아이콘00분 38초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

롯데百 부산본점 17일∼11월 6일, 지하1층 시그니처 팝업존 3주간 진행

디자이너 민주킴 방문, 부산 고객과 소통↑… 다양한 프로모션 Z세대 공략

롯데백화점 부산본점 지하 1층 시그니처 팝업존에서는 K-컨템포러리 패션 브랜드 '민주킴'과 세컨드 브랜드 '파쿠아'가 오는 17일부터 11월 6일까지 3주간 부산 지역 첫 팝업스토어를 선보인다.

롯데 잠실 에비뉴엘에서 열린 민주킴X파쿠아 팝업스토어에서 고객들이 다양한 상품을 살펴보고 있다. 롯데백화점 제공

롯데 잠실 에비뉴엘에서 열린 민주킴X파쿠아 팝업스토어에서 고객들이 다양한 상품을 살펴보고 있다. 롯데백화점 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 팝업은 민주킴 브랜드의 확장 전략을 본격화하고, 부산 고객과의 접점을 넓히기 위한 의미 있는 행사로, 디자이너 민주킴이 직접 부산을 방문해 고객과 소통하는 특별 이벤트도 함께 진행할 예정이다.


민주킴은 한국적 디테일과 독창적인 디자인으로 국내외에서 입지를 다져온 K-컨템포러리 대표 브랜드로, 전통적인 요소를 현대적으로 재해석한 감각적인 실루엣으로 많은 패션 피플들에게 사랑받고 있다.

세컨드 브랜드 '파쿠아'는 민주킴의 감성과 퀄리티를 유지하면서도 Z세대와의 소통을 강화하기 위해 탄생한 브랜드로, 보다 캐주얼하고 활동적인 스타일을 제안한다.


롯데백화점 부산본점 시그니처팝업존은 패션·뷰티·라이프스타일 등 다양한 카테고리의 브랜드가 새로운 콘셉트와 한정 컬렉션을 선보이는 부산 패션 문화의 핵심 무대로 자리매김하고 있다.


이번 민주 킴 X 파쿠야 팝업은 시그니처 팝업존의 상징성을 더욱 강화하며, K-컨템포러리패션의 새로운 감각을 부산 고객에게 직접 선보일 예정이다.

롯데백화점 부산본점 황정기 잡화팀장은 "시그니처 팝업존은 부산본점의 대표 콘텐츠 공간으로, 국내외브랜드들이 새로운 감성과 트렌드를 선보이는 무대가 되고 있다"며 "이번 민주킴, 파쿠아 팝업은 K-패션의 독창성과 실험적인 디자인 세계를 부산 고객이 직접 경험할 특별한 기회가 될 것"이라고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'로또 당첨금'보다 더 많이 떼 가다니…성과 내도 '세금 폭탄' 맞는 직무발명보상금 '로또 당첨금'보다 더 많이 떼 가다니…성과 내도 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"대기업 안 다니는데도 부럽다"연간 1억 넘게 버는 유튜버 4000명 돌파

伊 총리엔 "아름다워", UAE 부통령엔 "끝도없이 돈 많아"…선 넘은 트럼프

"이 차 절대 타지 마세요"…중대 결함에도 중고시장에 우르르

李 대통령 출연 '냉부해' 댓글 삭제 논란…구글코리아 "정부 요청 없었다"

"배달 안 왔다" 속여 1000번 넘게 '공짜밥' 먹은 日 남성

12만전자·50만닉스 간다는데…반도체 '투톱' 지금 사도 될까?

우리금융, 생산적 금융 1등 배경은 임종룡 회장?

새로운 이슈 보기