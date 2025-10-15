본문 바로가기
대전시, 독감·코로나19 백신 무료 예방 접종

충청취재본부 모석봉기자

입력2025.10.15 09:14

65세 어르신 등 고위험군 대상

사진=대전시 제공

사진=대전시 제공

대전시가 65세 어르신 등 고위험군을 대상으로 인플루엔자(독감) 및 코로나19 무료 예방접종을 시작한다.


이번 동시 예방접종은 고위험군의 감염병 예방과 지역 사회 전파 차단을 목표로 15일부터 75세 이상 어르신을 시작으로, 70~74세(20일부터), 65~69세(22일부터) 연령에 따라 순차적으로 진행한다.

코로나19 예방접종의 경우 생후 6개월 이상 면역저하자 및 감염 취약 시설 입원·입소자는 연령과 관계없이 접종이 가능하다. 이번 접종은 내년 4월 30일까지 진행된다.


거주지와 관계없이 가까운 위탁의료기관 또는 보건소에서 접종할 수 있으며, 예방접종도우미 누리집에서 접종 가능한 의료기관 확인이 가능하며, 국가 예방접종 대상자가 아닌 경우 의료기관에서 유료로 접종이 가능하다.


이장우 대전시장은 "독감과 코로나19의 동시 유행 가능성이 높아진 만큼 동시 예방접종은 시민들의 건강을 지키는 가장 효과적인 방법"이라며 "예방접종에 적극적으로 동참해 주시길 당부드린다"고 말했다.




충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

